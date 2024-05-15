Олег Матыцин: «Опыт Дегтярева как законодателя будет очень полезен в стенах Минспорта России»
Олег Матыцин подвел итоги работы на посту министра спорта РФ.
Матыцин возглавлял Министерство спорта с 2020 года. На посту его сменил Михаил Дегтярев.
«Мы достигли важных результатов. Все поручения и указы успешно выполнялись благодаря слаженной работе коллектива.
Спорт остается одним из приоритетов государственной политики.
Слушая выступления Михаила Владимировича (Дегтярева) в Госдуме, я был очень рад тому, какой вектор развития был им представлен.
Его опыт как законодателя будет очень полезен в стенах Минспорта России», – заявил Матыцин.
Вы не узнаете Дегтярева на посту министра. Это будет самый осторожный человек
Ведь на улице он точно не окажется.