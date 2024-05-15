Олег Матыцин: «Опыт Дегтярева как законодателя будет очень полезен в стенах Минспорта России»

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Михаил Дегтярев ТАСС Легкая атлетика

Олег Матыцин подвел итоги работы на посту министра спорта РФ.

Матыцин возглавлял Министерство спорта с 2020 года. На посту его сменил Михаил Дегтярев. 

«Мы достигли важных результатов. Все поручения и указы успешно выполнялись благодаря слаженной работе коллектива.

Спорт остается одним из приоритетов государственной политики.

Слушая выступления Михаила Владимировича (Дегтярева) в Госдуме, я был очень рад тому, какой вектор развития был им представлен.

Его опыт как законодателя будет очень полезен в стенах Минспорта России», – заявил Матыцин.

Вы не узнаете Дегтярева на посту министра. Это будет самый осторожный человек

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8 комментариев
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Какие же у нас классные руководители сменяют друг друга, просто дух захватывает от счастливого будущего ...их.
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Ответ Ковид 07.10.52
Какие же у нас классные руководители сменяют друг друга, просто дух захватывает от счастливого будущего ...их.
К сожалению все так, потому что один главный руководитель никак не поменяется
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Ну всё, апож
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Какое тёплое местечко нашли для Матыцина ?
Ведь на улице он точно не окажется.
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Время покажет конечно, однако ответственных за косяки в любом случае никогда к ответственности не привлекут.
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Значит ли это, что теперь и в спорте будут репрессивные законы? Типа лимит на легионеров 0+0?
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поржем на этом сайте по круче предшественника
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Я против Дегтярева, требую, чтобы министром спорта, назначили Адама Кадырова. Ну или хотя бы Романа Ротенберга 🙏
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