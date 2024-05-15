Олег Матыцин: «Опыт Дегтярева как законодателя будет очень полезен в стенах Минспорта России»

Олег Матыцин подвел итоги работы на посту министра спорта РФ.

Матыцин возглавлял Министерство спорта с 2020 года. На посту его сменил Михаил Дегтярев.

«Мы достигли важных результатов. Все поручения и указы успешно выполнялись благодаря слаженной работе коллектива.

Спорт остается одним из приоритетов государственной политики.

Слушая выступления Михаила Владимировича (Дегтярева) в Госдуме, я был очень рад тому, какой вектор развития был им представлен.

Его опыт как законодателя будет очень полезен в стенах Минспорта России», – заявил Матыцин.

Вы не узнаете Дегтярева на посту министра. Это будет самый осторожный человек