Глава НОК Беларуси: «Если нас и российских спортсменов пытаются давить, мы становимся только сильнее, злее. И тем ярче будут наши победы»

Теги Олимпийская сборная России НОК Беларуси Виктор Лукашенко Легкая атлетика

Глава НОК Беларуси назвал сотрудничество с РФ примером объединяющей силы спорта.

 «Главное – спорт продолжает оставаться объединяющей силой. Яркий пример этого – сотрудничество Беларуси и России. Посмотрите на наш насыщенный международный календарь, возможность проведения совместных соревнований и сборов.

Наши спортсмены, начиная от детей и заканчивая профессионалами, нас мотивируют. В нашем характере – белорусских и российских спортсменов – если нас пытаются давить, мы становимся только сильнее, злее. И тем ярче будут наши победы», – сказал глава Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси Виктор Лукашенко.

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4 комментария
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Тем ярче победы над здравым смыслом
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злее точно
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А где про "против политизации спорта"?
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злость - ваше топливо
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