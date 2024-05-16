Глава НОК Беларуси: «Если нас и российских спортсменов пытаются давить, мы становимся только сильнее, злее. И тем ярче будут наши победы»

Глава НОК Беларуси назвал сотрудничество с РФ примером объединяющей силы спорта.

«Главное – спорт продолжает оставаться объединяющей силой. Яркий пример этого – сотрудничество Беларуси и России. Посмотрите на наш насыщенный международный календарь, возможность проведения совместных соревнований и сборов.

Наши спортсмены, начиная от детей и заканчивая профессионалами, нас мотивируют. В нашем характере – белорусских и российских спортсменов – если нас пытаются давить, мы становимся только сильнее, злее. И тем ярче будут наши победы», – сказал глава Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси Виктор Лукашенко.

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