Олег Матыцин: «Ряд людей высказывают мнение, что надо реформировать систему Минспорта. Я бы хотел напомнить, что реформы всегда очень болезненны»

Олег Матыцин высказался о назначении Михаила Дегтярева новым министром спорта.

«Новый министр – человек тоже системный, прошедший школу Государственной думы, имеющий опыт регионального управления.

Считаю важным продолжить работу по укреплению вертикали государственной власти в сфере спорта, взаимодействию с федерациями и выработке конкретных механизмов, создание программ развития спорта по каждому виду, которые бы утверждались министерством, разработку конкретных KPI по каждому виду спорта, учет и бюджетных, и внебюджетных источников финансирования.

Сейчас необходимо пересмотреть подходы к определению приоритетности видов спорта не только с точки зрения принадлежности к олимпийским и неолимпийским, а основываясь на их развитии в национальной системе. Я надеюсь, все эти вещи продолжат реализовываться при новом министре.

Ряд людей высказывают мнение, что сейчас надо реформировать систему министерства спорта. Я бы хотел напомнить, что любые реформы всегда очень болезненны. И с точки зрения кадров, и с точки зрения связей, которые установлены с регионами и федерациями. К этому подходить стоит максимально аккуратно.

Безусловно, система требует развития. Это как велосипед крутить: если система не развивается, если перестаешь крутить педали, то она упадет. Но отталкиваться надо от основы и наработанного опыта», – сказал Матыцин, возглавлявший Минспорт с 2020 по 2024 год.

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