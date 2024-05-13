Леонид Тягачев: «Дегтярев очень активный и эрудированный человек, который много знает и стремится знать еще больше»

Леонид Тягачев прокомментировал возможное назначение Дегтярева главой Минспорта.

Ранее губернатор Хабаровского края был рекомендован на должность министра спорта России.

«Я хорошо знаю Михаила Дегтярева по его работе на должности главы комитета по физической культуре и спорту Госдумы. И это будет, конечно же, для него хорошим подспорьем на должности министра спорта.

Михаил очень активный и эрудированный человек, который много знает и стремится знать еще больше. Думаю, что ему по силам справиться с теми задачами, которые будут перед ним поставлены.

Но в сложившейся ситуации мы практически по всем видам спорта в основном соревнуемся внутри страны. Дегтярев будет стараться развивать физическую культуру и спорт», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России ( ).

Наш спорт рассыпался в похвалах новому министру – в Дегтярева верят все (почти)

Парился в бане с Жириновским, хотел перекрасить Кремль и рвался в космос: у нас новый министр спорта