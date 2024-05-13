Леонид Тягачев: «Дегтярев очень активный и эрудированный человек, который много знает и стремится знать еще больше»

Теги Леонид Тягачев ОКР Министерство спорта России Михаил Дегтярев Легкая атлетика

Леонид Тягачев прокомментировал возможное назначение Дегтярева главой Минспорта.

Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев был рекомендован на должность министра спорта России.

«Я хорошо знаю Михаила Дегтярева по его работе на должности главы комитета по физической культуре и спорту Госдумы. И это будет, конечно же, для него хорошим подспорьем на должности министра спорта.

Михаил очень активный и эрудированный человек, который много знает и стремится знать еще больше. Думаю, что ему по силам справиться с теми задачами, которые будут перед ним поставлены.

Но в сложившейся ситуации мы практически по всем видам спорта в основном соревнуемся внутри страны. Дегтярев будет стараться развивать физическую культуру и спорт», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР).

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3 комментария
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Да всё мы могли убедиться в его эрудиции
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Настоящая Красная машина 💁‍♂️🤬🧐
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Эрудиция, это конечно, первое, что бросается в глаза при знакомстве с этим г-ном.
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