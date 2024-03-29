Мини-футбол. Чемпионат России. 20-й тур. «Газпром-Югра» сыграет с «Торпедо», «Синара» встретится с «Тюменью» и другие матчи
29-31 марта на чемпионате России по мини-футболу пройдут матчи 20-го тура.
PARI Суперлига
Чемпионат России по мини-футболу
20-й тур
Первые матчи
29 марта
Газпром-Югра – Торпедо – 16.30
Синара – Тюмень – 17.00
КПРФ – Кристалл – 19.30
30 марта
ЛКС – Сибиряк – 13.00
Норильский никель – Новая генерация – 13.00
Сиб-Транзит – Ухта – 13.00
Вторые матчи
30 марта
Синара – Тюмень – 12.00
Газпром-Югра – Торпедо – 13.00
КПРФ – Кристалл – 14.00
31 марта
Сиб-Транзит – Ухта – 10.00
ЛКС – Сибиряк – 13.00
Норильский никель – Новая генерация – 13.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Ухта – 86 очков (35 игр), Газпром-Югра – 77 (37), Торпедо – 64 (34), КПРФ – 60 (36), Норильский никель – 58 (35), Тюмень – 57 (35), Синара – 55 (34), Новая генерация – 53 (38), Сибиряк – 39 (38), Сиб-Транзит – 37 (38), ЛКС – 34 (37), Кристалл – 31 (37).