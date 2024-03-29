Мини-футбол. Чемпионат России. 20-й тур. «Газпром-Югра» сыграет с «Торпедо», «Синара» встретится с «Тюменью» и другие матчи

Теги чемпионат России Синара Газпром-Югра Норильский никель Тюмень Липецк результаты мини-футбол Сибиряк Новая генерация КПРФ Ухта Торпедо Кристалл Сиб-Транзит Мини-футбол

29-31 марта на чемпионате России по мини-футболу пройдут матчи 20-го тура.

PARI Суперлига

Чемпионат России по мини-футболу

20-й тур

Первые матчи

29 марта 

Газпром-Югра – Торпедо – 16.30

Синара – Тюмень – 17.00

КПРФ – Кристалл – 19.30

30 марта

ЛКС – Сибиряк – 13.00

Норильский никель – Новая генерация – 13.00

Сиб-Транзит – Ухта – 13.00

Вторые матчи

30 марта

Синара – Тюмень – 12.00

Газпром-Югра – Торпедо – 13.00

КПРФ – Кристалл – 14.00

 

31 марта

Сиб-Транзит – Ухта – 10.00

ЛКС – Сибиряк – 13.00

Норильский никель – Новая генерация – 13.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Ухта – 86 очков (35 игр), Газпром-Югра – 77 (37), Торпедо – 64 (34), КПРФ – 60 (36), Норильский никель – 58 (35), Тюмень – 57 (35), Синара – 55 (34),  Новая генерация – 53 (38), Сибиряк – 39 (38), Сиб-Транзит – 37 (38), ЛКС – 34 (37), Кристалл – 31 (37).

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