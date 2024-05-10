Мини-футбол. Чемпионат России. 1/4 финала. Первые матчи. «Газпром-Югра» сыграет с «Синарой», «Ухта» против «Новой генерации», другие встречи

Чемпионат России по мини-футболу

PARI Суперлига

1/4 финала

Первые матчи

10 мая

Газпром-Югра – – 11.00





Счет в серии: 0-0

Норильский никель – Тюмень – 13.00





Счет в серии: 0-0

– Новая генерация – 15.00





Счет в серии: 0-0

– КПРФ – 19.00





Счет в серии: 0-0

Вторые матчи

11 мая

Газпром-Югра – Синара – 12.00





Норильский никель – Тюмень – 13.00





Ухта – генерация – 15.00





Торпедо – КПРФ – 19.00

Третьи матчи

16 мая

– Торпедо – 18.00





Новая генерация – Ухта – 18.00





Синара – Газпром-Югра – 18.00





Тюмень – Норильский никель – 18.00





ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серии длятся до трех побед.