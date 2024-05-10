Мини-футбол. Чемпионат России. 1/4 финала. Первые матчи. «Газпром-Югра» сыграет с «Синарой», «Ухта» против «Новой генерации», другие встречи

Теги чемпионат России Синара Газпром-Югра Норильский никель Тюмень результаты мини-футбол Новая генерация КПРФ Ухта Торпедо Мини-футбол

Чемпионат России по мини-футболу

PARI Суперлига

1/4 финала

Первые матчи

10 мая

Газпром-Югра – Синара – 11.00

Счет в серии: 0-0

Норильский никель – Тюмень – 13.00

Счет в серии: 0-0

Ухта – Новая генерация – 15.00

Счет в серии: 0-0

Торпедо – КПРФ – 19.00

Счет в серии: 0-0 

Вторые матчи

11 мая

Газпром-Югра – Синара – 12.00

Норильский никель – Тюмень – 13.00

Ухта – Новая генерация – 15.00

Торпедо – КПРФ – 19.00

 

Третьи матчи

16 мая

КПРФ – Торпедо – 18.00

Новая генерация – Ухта – 18.00

Синара – Газпром-Югра – 18.00

Тюмень – Норильский никель – 18.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серии длятся до трех побед.

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