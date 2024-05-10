Мини-футбол. Чемпионат России. 1/4 финала. Первые матчи. «Газпром-Югра» сыграет с «Синарой», «Ухта» против «Новой генерации», другие встречи
Чемпионат России по мини-футболу
PARI Суперлига
1/4 финала
Первые матчи
10 мая
Газпром-Югра – Синара – 11.00
Счет в серии: 0-0
Норильский никель – Тюмень – 13.00
Счет в серии: 0-0
Ухта – Новая генерация – 15.00
Счет в серии: 0-0
Торпедо – КПРФ – 19.00
Счет в серии: 0-0
Вторые матчи
11 мая
Газпром-Югра – Синара – 12.00
Норильский никель – Тюмень – 13.00
Ухта – Новая генерация – 15.00
Торпедо – КПРФ – 19.00
Третьи матчи
16 мая
КПРФ – Торпедо – 18.00
Новая генерация – Ухта – 18.00
Синара – Газпром-Югра – 18.00
Тюмень – Норильский никель – 18.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серии длятся до трех побед.