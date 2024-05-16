Мини-футбол. Чемпионат России. 1/4 финала. Четвертые матчи. «Новая генерация» сыграет с «Ухтой», «Тюмень» против «Норильского никеля», другие встречи

17 мая пройдут четвертые матчи 1/4 финала чемпионата России по мини-футболу.

Чемпионат России по мини-футболу

PARI Суперлига

1/4 финала

Четвертые матчи

– – 17.00

Счет в серии: 1-2

– никель – 17.00

Счет в серии: 2-1

генерация – – 18.00

Счет в серии: 1-2

– – 19.30

Счет в серии: 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия ведется до трех побед.