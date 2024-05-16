Мини-футбол. Чемпионат России. 1/4 финала. Четвертые матчи. «Новая генерация» сыграет с «Ухтой», «Тюмень» против «Норильского никеля», другие встречи
17 мая пройдут четвертые матчи 1/4 финала чемпионата России по мини-футболу.
Чемпионат России по мини-футболу
PARI Суперлига
1/4 финала
Четвертые матчи
Синара – Газпром-Югра – 17.00
Счет в серии: 1-2
Тюмень – Норильский никель – 17.00
Счет в серии: 2-1
Новая генерация – Ухта – 18.00
Счет в серии: 1-2
КПРФ – Торпедо – 19.30
Счет в серии: 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия ведется до трех побед.