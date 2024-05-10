«Не сказал бы, что в Португалии культ Роналду. Он не тот человек, про которого всегда говорят. Все следят, как сыграли «Спортинг» и «Бенфика». Игрок мини-футбольной «Бенфики» Чишкала о Криштиану

Теги Криштиану Роналду высшая лига Португалия Бенфика Спортинг Бенфика высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Иван Чишкала Футбол

Иван Чишкала рассказал об отношении к Криштиану Роналду в Португалии.

– Я бы не сказал, что в Португалии культ Роналду, ты это не сильно замечаешь. Потому что там больше замечаешь противостояние болельщиков, например, «Спортинг» – «Бенфика». Роналду там все любят и уважают, но он не тот человек, про которого всегда все говорят.

За его матчами в Саудовской Аравии следят не так активно?

– Нет. Все следят за тем, что происходит в матчах «Спортинг» – «Бенфика», а то, что происходит где-то в другом месте – это не центральное. Если что-то происходит у Криштиану Роналду, это, конечно, будет в газетах, но люди больше общаются про то, как сыграли в прошлом туре «Спортинг» и «Бенфика», – заявил российский игрок в мини-футбол Иван Чишкала, выступающий за «Бенфику».

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
По таким коментам можно узнать психотип мессибоев.
Причем с каждым днем, судя по всему, этому виду становится все хуже и хуже
+17
-5
+12
Мужики Ригобер появилась, оказывается жива
+13
-3
+10
Ригоберка который ограничил комменты) а причем тут первый или не первый тут речь о том, что его не 24 на 7 обсуждают что нормально как бы для страны...
Меня другое интересует это насколько тебе нравится Роналду что ты буквально первый под каждой новостью о нем)))
Ригоберка мне кажется ты скрытый истинный португалец, потому что даже в Португалий столько не говорят о Роналду сколько ты о нем.
Эх Месси даже в твоей голове не на 1 месте, все мысли о великом португальце...
+9
-3
+6
Если Роналду не культ, тогда кто? Угу Алмейда?
+4
-1
+3
Культ игроков наблюдается в ЮА, где футбол почти религия. В Европе всё не так.
+3
0
+3
Ответ иц а мен
Лучший португалец в истории - эйсебио
Что Эйсебио выиграл для своей сборной?
+4
-1
+3
Руководство мини-футбольного клуба "Бенфика": - "Чишкала уже как 2 дня не игрок клуба"
+3
-1
+2
Неправда, там именно его культ.
В 2019 году удалось побывать на матче Португалия - Люксембург. Так вот, каждый свисток против Роналду сопровождался матюками в адрес арбитра.
Если фолили против него, все требовали карточку, независимо от нарушения. В общем, культ там есть)
+5
-3
+2
Комментарий удален модератором
а спортс забанит меня, если я кого нибудь в комментариях назову фамилией этого мини-футболиста?
+1
-1
0
В Португалии Роналду
В Аргентине Марадона
В Бразилии Пеле
+3
-3
0
Ответ Red Line
Неправда, там именно его культ. В 2019 году удалось побывать на матче Португалия - Люксембург. Так вот, каждый свисток против Роналду сопровождался матюками в адрес арбитра. Если фолили против него, все требовали карточку, независимо от нарушения. В общем, культ там есть)
ну так на каждом домашнем матче когда лидера сбивают(да и не только лидера а любого игрока)то маты и требуют карточку
0
0
0
Ответ Achilles 21
ну так на каждом домашнем матче когда лидера сбивают(да и не только лидера а любого игрока)то маты и требуют карточку
Поверьте, там это было как-то по особому)
0
0
0
Ответ Red Line
Поверьте, там это было как-то по особому)
Это не культ, это обычная ситуация для домашнего матча.

Что такое культ, посмотри на Аргентину 18.12.2022.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий