«Не сказал бы, что в Португалии культ Роналду. Он не тот человек, про которого всегда говорят. Все следят, как сыграли «Спортинг» и «Бенфика». Игрок мини-футбольной «Бенфики» Чишкала о Криштиану
Иван Чишкала рассказал об отношении к Криштиану Роналду в Португалии.
– Я бы не сказал, что в Португалии культ Роналду, ты это не сильно замечаешь. Потому что там больше замечаешь противостояние болельщиков, например, «Спортинг» – «Бенфика». Роналду там все любят и уважают, но он не тот человек, про которого всегда все говорят.
– За его матчами в Саудовской Аравии следят не так активно?
– Нет. Все следят за тем, что происходит в матчах «Спортинг» – «Бенфика», а то, что происходит где-то в другом месте – это не центральное. Если что-то происходит у Криштиану Роналду, это, конечно, будет в газетах, но люди больше общаются про то, как сыграли в прошлом туре «Спортинг» и «Бенфика», – заявил российский игрок в мини-футбол Иван Чишкала, выступающий за «Бенфику».
Причем с каждым днем, судя по всему, этому виду становится все хуже и хуже
Меня другое интересует это насколько тебе нравится Роналду что ты буквально первый под каждой новостью о нем)))
Ригоберка мне кажется ты скрытый истинный португалец, потому что даже в Португалий столько не говорят о Роналду сколько ты о нем.
Эх Месси даже в твоей голове не на 1 месте, все мысли о великом португальце...
В 2019 году удалось побывать на матче Португалия - Люксембург. Так вот, каждый свисток против Роналду сопровождался матюками в адрес арбитра.
Если фолили против него, все требовали карточку, независимо от нарушения. В общем, культ там есть)
В Аргентине Марадона
В Бразилии Пеле
Что такое культ, посмотри на Аргентину 18.12.2022.