«Не сказал бы, что в Португалии культ Роналду. Он не тот человек, про которого всегда говорят. Все следят, как сыграли «Спортинг» и «Бенфика». Игрок мини-футбольной «Бенфики» Чишкала о Криштиану

Иван Чишкала рассказал об отношении к Криштиану Роналду в Португалии.

– Я бы не сказал, что в Португалии культ Роналду, ты это не сильно замечаешь. Потому что там больше замечаешь противостояние болельщиков, например, «Спортинг» – «Бенфика». Роналду там все любят и уважают, но он не тот человек, про которого всегда все говорят.

– За его матчами в Саудовской Аравии следят не так активно?

– Нет. Все следят за тем, что происходит в матчах « » – « », а то, что происходит где-то в другом месте – это не центральное. Если что-то происходит у , это, конечно, будет в газетах, но люди больше общаются про то, как сыграли в прошлом туре «Спортинг» и «Бенфика», – заявил российский игрок в мини-футбол Иван Чишкала, выступающий за «Бенфику».