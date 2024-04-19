Мини-футбол. Чемпионат России. 21-й тур. «Тюмень» сыграет с «Газпром-Югрой», «Новая генерация» против «Синары», другие матчи

Теги чемпионат России Синара Газпром-Югра Норильский никель Тюмень Липецк результаты мини-футбол Сибиряк Новая генерация КПРФ Ухта Торпедо Кристалл Сиб-Транзит Мини-футбол

19-21 апреля пройдут матчи 21-го тура чемпионата России по мини-футболу.

PARI Суперлига

Чемпионат России по мини-футболу

21-й тур

Первые матчи 

19 апреля

Сибиряк – КПРФ – 2:3 (0:1) – после серии пенальти

Тюмень – Газпром-Югра – 17.00

Липецк – Сиб-Транзит – 19.00

Новая генерация – Синара – 19.00

Кристалл – Норильский никель – 19.30

20 апреля

Торпедо – Ухта – 15.30
 

Вторые матчи 

20 апреля 

Сибиряк – КПРФ – 12.00

Тюмень – Газпром-Югра – 12.00

Липецк – Сиб-Транзит – 13.00

Новая генерация – Синара – 16.00

Кристалл – Норильский никель – 17.00
 

21 апреля 

Торпедо – Ухта – 14.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Ухта – 95 очков (39 игр), Газпром-Югра – 82 (39), Норильский никель – 70 (39), Тюмень – 66 (39), КПРФ – 66 (41), Торпедо – 65 (38), Синара – 61 (38), Новая генерация – 53 (40), ЛКС – 40 (39), Сибиряк – 40 (41), Сиб-Транзит – 37 (40), Кристалл – 33 (39).

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