Мини-футбол. Чемпионат России. 21-й тур. «Тюмень» сыграет с «Газпром-Югрой», «Новая генерация» против «Синары», другие матчи
19-21 апреля пройдут матчи 21-го тура чемпионата России по мини-футболу.
PARI Суперлига
Чемпионат России по мини-футболу
21-й тур
Первые матчи
19 апреля
Сибиряк – КПРФ – 2:3 (0:1) – после серии пенальти
Тюмень – Газпром-Югра – 17.00
Липецк – Сиб-Транзит – 19.00
Новая генерация – Синара – 19.00
Кристалл – Норильский никель – 19.30
20 апреля
Торпедо – Ухта – 15.30
Вторые матчи
20 апреля
Сибиряк – КПРФ – 12.00
Тюмень – Газпром-Югра – 12.00
Липецк – Сиб-Транзит – 13.00
Новая генерация – Синара – 16.00
Кристалл – Норильский никель – 17.00
21 апреля
Торпедо – Ухта – 14.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Ухта – 95 очков (39 игр), Газпром-Югра – 82 (39), Норильский никель – 70 (39), Тюмень – 66 (39), КПРФ – 66 (41), Торпедо – 65 (38), Синара – 61 (38), Новая генерация – 53 (40), ЛКС – 40 (39), Сибиряк – 40 (41), Сиб-Транзит – 37 (40), Кристалл – 33 (39).