Михаил Дегтярев: «Отстранение наших спортсменов отвратительное, нарушает все спортивные принципы. Будем отстаивать их права»
Михаил Дегтярев заявил, что будет отстаивать права российских спортсменов.
Сегодня Государственная дума утвердила Дегтярева в должности министра спорта РФ.
– Какие самые чувствительные темы и вопросы тяжелее всего будет решить?
– Отрасль – мощнейшая, оказывающая влияние практически на каждого гражданина страны. Поэтому будем разбираться. Чувствительное, конечно, отстранение наших спортсменов, отвратительное, нарушает все спортивные принципы.
Но мы же видим, что эта линия началась после воссоединяя Севастополя и Крыма с Россией, после великолепной Олимпиады, которая прошла в Сочи. Это предтеча большого, можно, наверное, назвать конфликта с Западом.
Спортсмены пострадали совершенно незаслуженно. Будем отстаивать их права, и развивать одновременно форматы играть с дружественными странами. Планируются Игры БРИКС, «Игры дружбы».
На клубном уровне флаг и гимн никто не запрещает. Почему бы не проводить на международном уровне клубные соревнования? Будем работать. И дети, дети, дети. Поддержка детско‑юношеского спорта, чтобы наши звездочки выросли, – сказал Дегтярев.
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«Холодца не будет – все жестко в интересах наших людей». Первые слова министра спорта Дегтярева
- Перекрасим здание Спорткомитета РФ в Москве на Лужнецкой набережной в черно -оранжевый цвет георгиевской ленты !
Символ великих побед . Отменим доллар и организует всенародный банный день - четверг !))
.. Мощно задвинул, внушает ! ))
А ежели кто не согласен - того деспортируем и дедопингуем.
– Товарищи! – продолжал Остап. – Нужна немедленная помощь. Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда. Поможем детям. Будем помнить, что дети – цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям, только детям, и никому другому. Вы меня понимаете?
Дегтярев это кажется который ближе к камере
"Будем отстаивать их права"
А слышится почему-то:
"Будем осваивать бюджет сперва",
"Будем отстраивать себе дома",
"Будем присваивать себе ордена"...
Для начала он будет разбираться с тем, чем послали руководить, а потом только начнет программы развития новые строчить по всевозможным поручениям, а потом баз и убрали. в общем работать не собирается, одни лозунги и кругом враги.
мы протуберанцы естества
нам не важен гнет вероисповеданья
светом звёзд полон мозг
и гремят галактик жернова
мы с тобой
реинкарнация Предтечи...
(КВН "Федор Двинятин")