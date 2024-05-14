Михаил Дегтярев: «Отстранение наших спортсменов отвратительное, нарушает все спортивные принципы. Будем отстаивать их права»

Теги Олимпийская сборная России Министерство спорта России Михаил Дегтярев Легкая атлетика

Михаил Дегтярев заявил, что будет отстаивать права российских спортсменов.

Сегодня Государственная дума утвердила Дегтярева в должности министра спорта РФ.

– Какие самые чувствительные темы и вопросы тяжелее всего будет решить?

– Отрасль – мощнейшая, оказывающая влияние практически на каждого гражданина страны. Поэтому будем разбираться. Чувствительное, конечно, отстранение наших спортсменов, отвратительное, нарушает все спортивные принципы.

Но мы же видим, что эта линия началась после воссоединяя Севастополя и Крыма с Россией, после великолепной Олимпиады, которая прошла в Сочи. Это предтеча большого, можно, наверное, назвать конфликта с Западом.

Спортсмены пострадали совершенно незаслуженно. Будем отстаивать их права, и развивать одновременно форматы играть с дружественными странами. Планируются Игры БРИКС, «Игры дружбы».

На клубном уровне флаг и гимн никто не запрещает. Почему бы не проводить на международном уровне клубные соревнования? Будем работать. И дети, дети, дети. Поддержка детско‑юношеского спорта, чтобы наши звездочки выросли, – сказал Дегтярев.

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36 комментариев
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Оно ещё и разговаривает 🤦🏼‍♂️
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Ответ TYLER-VLZ
Как, как его могли нпзначить министром...
В смысле как? Вот уже всякие вяльбы сказали что это уникальный специалист в области спорта. Кто, если не он?
+16
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+13
Ответ Ozz99
В бане, с пивом и шлюпками.
Там не шлюпки , там был старый Шлюп .
+14
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До тебя трое уже отстояли права! Особенно первый, когда в 2014 после допингового скандала больше половины олимпийской сборной сразу карьеру завершили, фактически и не начав ее! Такого "отстаивания" нам точно не нужно! Фамилия у него была еще говорящая - Мутко! "Лет ми спик фром май харт" - от чистого сердца взяли и уничтожили всю олимпийскую сборную! И наказания до сих пор никто не понес!
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И как же?!
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Ответ TYLER-VLZ
Как, как его могли нпзначить министром...
"Но позвольте, как же он служил в очистке?" ©
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Ответ miladoc1
И как же?!
В бане, с пивом и шлюпками.
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Отрасль – мощнейшая, оказывающая влияние практически на каждого гражданина страны. Поэтому будем разбираться..

- Перекрасим здание Спорткомитета РФ в Москве на Лужнецкой набережной в черно -оранжевый цвет георгиевской ленты !
Символ великих побед . Отменим доллар и организует всенародный банный день - четверг !))

.. Мощно задвинул, внушает ! ))
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Вы сколько ещё собираетесь людям лапшу на уши вешать? Решалы! Сами ещё не блюёте от своих лозунгов?
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теперь мы его мысли по 10 раз в день читать тут будем?!
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Перевожу: будем проводить СВО для защиты наших спортсменов. В рамках нашего "русского олимпийского движения".
А ежели кто не согласен - того деспортируем и дедопингуем.
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Ваш отстой их прав очень действенен)
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Хуже того, что он стал министром спорта, только то, что придётся его ежедневно видеть на спортсе...
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А как отстаивать будешь? Баха в баню сводишь?
+2
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+2
Ответ TYLER-VLZ
Как, как его могли нпзначить министром...
Человек ж...полиз с 25 летним стажем. И зубы хорошие.😀
+3
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побольше лозунгов
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0
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Ждите отстоя прав
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+2
Не отстаивать, а настаивать. Не березовых почках.
+2
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И дети, дети, дети. Поддержка детско‑юношеского спорта, чтобы наши звездочки выросли, – сказал Дегтярев. ---
– Товарищи! – продолжал Остап. – Нужна немедленная помощь. Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда. Поможем детям. Будем помнить, что дети – цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям, только детям, и никому другому. Вы меня понимаете?
+2
0
+2
Ответ TYLER-VLZ
Как, как его могли нпзначить министром...
https://youtu.be/jTQdo3uRwBw?si=0UuAMzDeozTlRfYY
Дегтярев это кажется который ближе к камере
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нарушает все спортивные принципы. --- Отстранение политическое, санкции - какие, нахрен, спортивные принципы?
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Читается черным по белому:
"Будем отстаивать их права"
А слышится почему-то:
"Будем осваивать бюджет сперва",
"Будем отстраивать себе дома",
"Будем присваивать себе ордена"...
+1
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Всё, не заткнешь теперь.
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Царь вместо тихой мямли Матыцина посадил на спорт буйного сумасшедшего. Кадровый резерв у дяди Вовы - будь здоров. Псих на психе сидит и психом погоняет)) Булгаков вспоминается: Иван Васильевич, когда вы говорите, складывается впечатление, что вы бредите))
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Поэтому будем разбираться...
Для начала он будет разбираться с тем, чем послали руководить, а потом только начнет программы развития новые строчить по всевозможным поручениям, а потом баз и убрали. в общем работать не собирается, одни лозунги и кругом враги.
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на таинственных тропинках мирозданья
мы протуберанцы естества
нам не важен гнет вероисповеданья
светом звёзд полон мозг
и гремят галактик жернова
мы с тобой
реинкарнация Предтечи...
(КВН "Федор Двинятин")
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Ну началось😁
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Купание старого коня просто так не прошло😁
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Ну хайп у минспорта точно обеспечен
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Как, как его могли нпзначить министром...
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