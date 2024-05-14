Михаил Дегтярев: «Отстранение наших спортсменов отвратительное, нарушает все спортивные принципы. Будем отстаивать их права»

Михаил Дегтярев заявил, что будет отстаивать права российских спортсменов.

Сегодня Государственная дума утвердила Дегтярева в должности министра спорта РФ.

– Какие самые чувствительные темы и вопросы тяжелее всего будет решить?

– Отрасль – мощнейшая, оказывающая влияние практически на каждого гражданина страны. Поэтому будем разбираться. Чувствительное, конечно, отстранение наших спортсменов, отвратительное, нарушает все спортивные принципы.

Но мы же видим, что эта линия началась после воссоединяя Севастополя и Крыма с Россией, после великолепной Олимпиады, которая прошла в Сочи. Это предтеча большого, можно, наверное, назвать конфликта с Западом.

Спортсмены пострадали совершенно незаслуженно. Будем отстаивать их права, и развивать одновременно форматы играть с дружественными странами. Планируются Игры БРИКС, «Игры дружбы».

На клубном уровне флаг и гимн никто не запрещает. Почему бы не проводить на международном уровне клубные соревнования? Будем работать. И дети, дети, дети. Поддержка детско‑юношеского спорта, чтобы наши звездочки выросли, – сказал Дегтярев.

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