Губерниев о Дегтяреве: «Очень важно, какая команда с ним придет. Матыцин был неплохим министром, но к его некоторым заместителям были вопросы»

Дмитрий Губерниев назвал Михаила Дегтярева неравнодушным к спорту.

Ранее кандидатуру Дегтярева рекомендовали на пост министра спорта России. С 2020 года ведомство возглавлял Олег Матыцин.

«Сейчас невозможно вывести наш спорт на новый уровень, потому что мы нигде не выступаем. Наша задача – сохранить то, что есть, по возможности приумножая. Не хочу никого обидеть, но про новый уровень могут рассуждать только блаженные. Задача сейчас – развиваться в тех условиях, которые есть.

Дегтярев – человек неравнодушный, к спорту в том числе, я с ним очень давно знаком. Будем ему всячески помогать. Очень важно, какая команда с ним придет. Олег Матыцин был неплохим министром, но к его некоторым заместителям, отвечающим за спорт высших достижений, были вопросы. Это истории с белорусами, гимном и Спартакиадой», – сказал комментатор Губерниев.

В феврале проходила Всероссийская спартакиада. Министерство спорта РФ также допустило до соревнований сборную Беларуси, но в неофициальном зачете.

Дегтяреву 42 года, он губернатор Хабаровского края. В 2016-2020 годах возглавлял комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Также он мастер спорта по фехтованию и входит в правление Федерации хоккея России (ФХР).

Парился в бане с Жириновским, хотел перекрасить Кремль и рвался в космос: у нас новый министр спорта

Белорусы чувствуют себя лишними на биатлонном ЧР: медали не дают, гимн на телефоне включал Губерниев