Губерниев о Дегтяреве: «Очень важно, какая команда с ним придет. Матыцин был неплохим министром, но к его некоторым заместителям были вопросы»

Теги Дмитрий Губерниев Спартакиада Олег Матыцин Министерство спорта России Михаил Дегтярев Фехтование

Дмитрий Губерниев назвал Михаила Дегтярева неравнодушным к спорту.

Ранее кандидатуру Дегтярева рекомендовали на пост министра спорта России. С 2020 года ведомство возглавлял Олег Матыцин.

«Сейчас невозможно вывести наш спорт на новый уровень, потому что мы нигде не выступаем. Наша задача – сохранить то, что есть, по возможности приумножая. Не хочу никого обидеть, но про новый уровень могут рассуждать только блаженные. Задача сейчас – развиваться в тех условиях, которые есть.

Дегтярев – человек неравнодушный, к спорту в том числе, я с ним очень давно знаком. Будем ему всячески помогать. Очень важно, какая команда с ним придет. Олег Матыцин был неплохим министром, но к его некоторым заместителям, отвечающим за спорт высших достижений, были вопросы. Это истории с белорусами, гимном и Спартакиадой», – сказал комментатор Губерниев.

В феврале проходила Всероссийская спартакиада. Министерство спорта РФ также допустило до соревнований сборную Беларуси, но в неофициальном зачете.

Дегтяреву 42 года, он губернатор Хабаровского края. В 2016-2020 годах возглавлял комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Также он мастер спорта по фехтованию и входит в правление Федерации хоккея России (ФХР).

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14 комментариев
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царь хороший - министры плохие, министр хороший - замы плохие, зам хороший - региональные чиновники плохие и тд
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Ответ Властимил
царь хороший - министры плохие, министр хороший - замы плохие, зам хороший - региональные чиновники плохие и тд
и народ не тот
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+11
бояре плохие, впрочем ничего нового
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Когда уже Ромку назначат?
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Когда приходит назначение/разнорядка сверху, то даже в последнее время вполне себе ок высказывающийся Губерниев тут же становится "старым-добрым-знакомым Губером" - улыбается, кивает, машет, "позитивно отзывается")
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"Сейчас невозможно вывести наш спорт на новый уровень, потому что мы нигде не выступаем."
"Задача сейчас преумножать".

:popcorn:
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Шариковы
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Ну конечно. Не к барину вопросы, а к приказчику.
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ну че тут у нас?
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Ну, надеюсь, Димачка задавал свои вопросы "некоторым заместителям"?
Задавал же?...
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В бане, наверное, познакомился…
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У него в команде ныряльщики виртуозы…..походу в бане ныряют и выныривают сделав под водой все дела—— школа Жириновского
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В околовластной среде принято изображать восторг и излучать оптимизм по поводу каждого нового назначенного чиновника, который, конечно, должен оказаться по определению гораздо успешнее своего предшественника. Ну а старого, если отправляется не на нары, то традиционно провожают на "новое место работы".
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Тут вообще проблема - умнее самого начальника заместителей брать опасно, а тупее найти будет сложно.
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