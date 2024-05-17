Путин призвал ежедневно заниматься спортом: «Выбрать для себя интересные и перспективные занятия и делать это с удовольствием»
Владимир Путин призвал ежедневно заниматься спортом.
«Вставать по утрам и сразу приступать к спортивным занятиям. Значит, если не удается, нужно выстроить график таким образом, чтобы обязательно каждый день какое-то количество времени было посвящено физической культуре и спорту... Выбрать для себя интересные и перспективные занятия и делать это с удовольствием», – сказал Путин на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
«Мы так ставим задачу к 2030 году, чтобы минимум 70% населения на систематической основе занималось физической культурой и спортом. Мы постоянно увеличиваем количество людей, которые системно спортом занимаются и физкультурой каждый день, но нужного параметра в 70% пока не достигли. Но обязательно будем идти к этой цифре», – добавил президент РФ.
Вот допустим у меня работа, с 8 утра до 8 вечера я на ней или в дороге. Дома ждут ребенок и повседневные бытовые хлопоты, на выходные тоже дел полно чаще всего бывает. И таких как я уверен большинство у нас в стране. Какая нафиг физкультура? Вот серьезно. Настолько человек оторван от народа...
Причем я ничего против занятий спортом не имею, сам в студенчестве и пока был холост регулярно занимался. Но тут чаще всего либо повышать демографию и вкалывать 24/7, либо жить чисто для себя и тут можно найти место для физкультуры в том числе. Как совмещать это в условиях современной России я не совсем понимаю.
Подняться утром, это уже тяжёлая атлетика
Идти на работу/учёбу (для юниоров) это лёгкая атлетика
Стрельнуть сигарету можно смело назвать стрельбой
Успеть до магазина за 5 минут до его закрытия, самый что ни на есть спринт
А если ты автомобилист, то стояние в пробках это уже как гонка Наскар с плотной борьбой
Так что, уважаемый ВВП, спортом занимается куда больше 70% населения
Так вот, найдётся ли у такого человека время на спорт, г-н президент? И таких людей, как моя мама, не один и не десять
А как только начинаем бодаться за влияние и ресурсы, сразу идет очернение.