Путин призвал ежедневно заниматься спортом: «Выбрать для себя интересные и перспективные занятия и делать это с удовольствием»

Владимир Путин призвал ежедневно заниматься спортом.

«Вставать по утрам и сразу приступать к спортивным занятиям. Значит, если не удается, нужно выстроить график таким образом, чтобы обязательно каждый день какое-то количество времени было посвящено физической культуре и спорту... Выбрать для себя интересные и перспективные занятия и делать это с удовольствием», – сказал Путин на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

«Мы так ставим задачу к 2030 году, чтобы минимум 70% населения на систематической основе занималось физической культурой и спортом. Мы постоянно увеличиваем количество людей, которые системно спортом занимаются и физкультурой каждый день, но нужного параметра в 70% пока не достигли. Но обязательно будем идти к этой цифре», – добавил президент РФ.