Путин призвал ежедневно заниматься спортом: «Выбрать для себя интересные и перспективные занятия и делать это с удовольствием»

Теги Владимир Путин массовый спорт Единоборства

Владимир Путин призвал ежедневно заниматься спортом.

«Вставать по утрам и сразу приступать к спортивным занятиям. Значит, если не удается, нужно выстроить график таким образом, чтобы обязательно каждый день какое-то количество времени было посвящено физической культуре и спорту... Выбрать для себя интересные и перспективные занятия и делать это с удовольствием», – сказал Путин на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

«Мы так ставим задачу к 2030 году, чтобы минимум 70% населения на систематической основе занималось физической культурой и спортом. Мы постоянно увеличиваем количество людей, которые системно спортом занимаются и физкультурой каждый день, но нужного параметра в 70% пока не достигли. Но обязательно будем идти к этой цифре», – добавил президент РФ.

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79 комментариев
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Ну да, молодец он конечно.
Вот допустим у меня работа, с 8 утра до 8 вечера я на ней или в дороге. Дома ждут ребенок и повседневные бытовые хлопоты, на выходные тоже дел полно чаще всего бывает. И таких как я уверен большинство у нас в стране. Какая нафиг физкультура? Вот серьезно. Настолько человек оторван от народа...
Причем я ничего против занятий спортом не имею, сам в студенчестве и пока был холост регулярно занимался. Но тут чаще всего либо повышать демографию и вкалывать 24/7, либо жить чисто для себя и тут можно найти место для физкультуры в том числе. Как совмещать это в условиях современной России я не совсем понимаю.
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Ответ frol92
Ну да, молодец он конечно. Вот допустим у меня работа, с 8 утра до 8 вечера я на ней или в дороге. Дома ждут ребенок и повседневные бытовые хлопоты, на выходные тоже дел полно чаще всего бывает. И таких как я уверен большинство у нас в стране. Какая нафиг физкультура? Вот серьезно. Настолько человек оторван от народа... Причем я ничего против занятий спортом не имею, сам в студенчестве и пока был холост регулярно занимался. Но тут чаще всего либо повышать демографию и вкалывать 24/7, либо жить чисто для себя и тут можно найти место для физкультуры в том числе. Как совмещать это в условиях современной России я не совсем понимаю.
С языка сняли....среднестатистическая семья задушена ипотеками, желанием дать образование детям, вопреки стараниям властей...черт надо как то найти время на бокс)))
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Опять эти ничего не значащие лозунги. Люди сами должны для себя решить. И уж точно не по призыву президента.
+16
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Каждый из нас уже спортсмен
Подняться утром, это уже тяжёлая атлетика
Идти на работу/учёбу (для юниоров) это лёгкая атлетика
Стрельнуть сигарету можно смело назвать стрельбой
Успеть до магазина за 5 минут до его закрытия, самый что ни на есть спринт
А если ты автомобилист, то стояние в пробках это уже как гонка Наскар с плотной борьбой
Так что, уважаемый ВВП, спортом занимается куда больше 70% населения
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Путин призвал ежедневно писать комментарии на Спортсе: «Выбрать для себя интересные и перспективные ветки и делать это с удовольствием»
+11
-1
+10
Путин призвал есть каждый день!
+10
-2
+8
У меня мама работает завхозом в детском саду и из-за нехватки кадров ей приходится выполнять работу за 2-3 специалистов. Когда нет повара, она встаёт на кухню и начинает готовить детям еду. Когда нет завпродскладом, она пишет и выдаёт (носит физически) продукты. К слову, она и цветы высаживает и иногда приходится подметать, т.к. бюрократы задалбывают замечаниями.

Так вот, найдётся ли у такого человека время на спорт, г-н президент? И таких людей, как моя мама, не один и не десять
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+5
Диванный Спорт - Спорт номер 1 в России !
+5
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Только хотел пойти заниматься - теперь принципиально не буду!
+9
-6
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Популизм же
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Это он 70% собирается отправить туда, где нужно быстро бегать, ловко прыгать и метко стрелять?
+5
-2
+3
Лишь бы опять какую-нибудь обязаловку не придумали. На всё это нужно здоровье, время, иногда деньги и настроение чтобы удовольствие получать. Обязаловка - это уже не удовольствие никак.
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Ответ Stewee
Комментарий удален модератором
А ты видимо адепт Соловьева
+7
-4
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Одними лозунгами и призывами ничего не добиться, надо повышать уровень жизни, создавать условия, а у нас с этим большие проблемы., ведь основные финансовые потоки, идут совершенно в другом направлении.
+3
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Ответ frol92
Ну да, молодец он конечно. Вот допустим у меня работа, с 8 утра до 8 вечера я на ней или в дороге. Дома ждут ребенок и повседневные бытовые хлопоты, на выходные тоже дел полно чаще всего бывает. И таких как я уверен большинство у нас в стране. Какая нафиг физкультура? Вот серьезно. Настолько человек оторван от народа... Причем я ничего против занятий спортом не имею, сам в студенчестве и пока был холост регулярно занимался. Но тут чаще всего либо повышать демографию и вкалывать 24/7, либо жить чисто для себя и тут можно найти место для физкультуры в том числе. Как совмещать это в условиях современной России я не совсем понимаю.
Я думаю, что здесь всё просто: просто работа не должна быть с 8 до 8.
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Опять призвал. Да что за народ такой российский, что его постоянно надо к чему - то призывать.)))
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Ответ Maturmalai
Северная Корея - резервная копия нашей исторической памяти. С развалом СССР наш код сбился, сейчас как раз его перезагружаем с резервной копии.
хомо советикус, конкректно у тебя не код сбился, а восприятие реальности
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Ответ frol92
Ну да, молодец он конечно. Вот допустим у меня работа, с 8 утра до 8 вечера я на ней или в дороге. Дома ждут ребенок и повседневные бытовые хлопоты, на выходные тоже дел полно чаще всего бывает. И таких как я уверен большинство у нас в стране. Какая нафиг физкультура? Вот серьезно. Настолько человек оторван от народа... Причем я ничего против занятий спортом не имею, сам в студенчестве и пока был холост регулярно занимался. Но тут чаще всего либо повышать демографию и вкалывать 24/7, либо жить чисто для себя и тут можно найти место для физкультуры в том числе. Как совмещать это в условиях современной России я не совсем понимаю.
Солидарен. Главная забота - заработать бабла на жизнь. Цены растут, как на дрожжах, причем на все...Хотя, по уверениям этого же персонажа, все совсем не так, и даже с точностью наоборот....
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Ответ Игорь М.
У меня мама работает завхозом в детском саду и из-за нехватки кадров ей приходится выполнять работу за 2-3 специалистов. Когда нет повара, она встаёт на кухню и начинает готовить детям еду. Когда нет завпродскладом, она пишет и выдаёт (носит физически) продукты. К слову, она и цветы высаживает и иногда приходится подметать, т.к. бюрократы задалбывают замечаниями. Так вот, найдётся ли у такого человека время на спорт, г-н президент? И таких людей, как моя мама, не один и не десять
Довольно типичная ситуация, много раз слышал, как в госучреждениях сильна развита нагрузка "непрофильными обязанностями" за бесплатно, конечно. Но скоро пенсионеры уйдут, и вот тут начнётся интересное.
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Ответ frol92
Ну да, молодец он конечно. Вот допустим у меня работа, с 8 утра до 8 вечера я на ней или в дороге. Дома ждут ребенок и повседневные бытовые хлопоты, на выходные тоже дел полно чаще всего бывает. И таких как я уверен большинство у нас в стране. Какая нафиг физкультура? Вот серьезно. Настолько человек оторван от народа... Причем я ничего против занятий спортом не имею, сам в студенчестве и пока был холост регулярно занимался. Но тут чаще всего либо повышать демографию и вкалывать 24/7, либо жить чисто для себя и тут можно найти место для физкультуры в том числе. Как совмещать это в условиях современной России я не совсем понимаю.
Спортом можно и дома заниматься при желании .Элементарно - отжимания, пресс, приседания,планка.Это тоже спорт. Турники и брусья также есть практически в каждом дворе или парке.
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Самбо, например😃
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Ответ nicholas_urfe.
Завезли эльфов в комментарии )
их тут больше, чем нормальных людей .. всё как всегда на спортсе.. ничего удивительного )...
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Ответ скорпыч
Опять призвал. Да что за народ такой российский, что его постоянно надо к чему - то призывать.)))
Байден призывает кататься на велике. И даже продемонстрировал, красиво с него грохнувшись. 😁
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Ответ Чебурашка от Гены
Байден призывает кататься на велике. И даже продемонстрировал, красиво с него грохнувшись. 😁
Сори, но не люблю перевод стрелок.
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Ответ Zeitgeist Zeppelin
Радует, что таких людей не очень много в реальной жизни. Просто они много шумят. Путин - молодец. Тест тут простой: все правители России, которые были за интересы своей страны на западе всегда критиковались, становились объектами пропаганды, начиная с Ивана IV, заканчивая Иосифом Виссарионовичем и вот теперь Путиным. Те же, кто страну разваливал типа Горбачева с Ельциным получали западные премии и всячески восхвалялись. Короче, если твой враг тебя критикует, то ты молодец, а если хвалит, то ты либо дурак, либо предатель.
Если правителя России (и любых ее ребрендингов типа СССР) хвалят на западе - это плохой знак, значит Россия не конкурент. Не просто же так Горбачев был любимчиком запада: допустить развал огромной страны и слить все геополитическое влияние, которого страна добилась ценой большой крови.
А как только начинаем бодаться за влияние и ресурсы, сразу идет очернение.
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Ответ frol92
Ну да, молодец он конечно. Вот допустим у меня работа, с 8 утра до 8 вечера я на ней или в дороге. Дома ждут ребенок и повседневные бытовые хлопоты, на выходные тоже дел полно чаще всего бывает. И таких как я уверен большинство у нас в стране. Какая нафиг физкультура? Вот серьезно. Настолько человек оторван от народа... Причем я ничего против занятий спортом не имею, сам в студенчестве и пока был холост регулярно занимался. Но тут чаще всего либо повышать демографию и вкалывать 24/7, либо жить чисто для себя и тут можно найти место для физкультуры в том числе. Как совмещать это в условиях современной России я не совсем понимаю.
Такая же хрень, но стараюсь каждую пчтницу играть в волейбол. Плюс втсраиваю в дорогу на работу и с работы максимум пешего хода.
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Ответ frol92
Ну да, молодец он конечно. Вот допустим у меня работа, с 8 утра до 8 вечера я на ней или в дороге. Дома ждут ребенок и повседневные бытовые хлопоты, на выходные тоже дел полно чаще всего бывает. И таких как я уверен большинство у нас в стране. Какая нафиг физкультура? Вот серьезно. Настолько человек оторван от народа... Причем я ничего против занятий спортом не имею, сам в студенчестве и пока был холост регулярно занимался. Но тут чаще всего либо повышать демографию и вкалывать 24/7, либо жить чисто для себя и тут можно найти место для физкультуры в том числе. Как совмещать это в условиях современной России я не совсем понимаю.
Наверное речь шла про зарядку. В СССР по радио каждый час 6-10 утра шла 10-минутная передача. Тут просто - либо занимаешься, либо ищешь предлог, почему не можешь...
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Смотрел передачу по НТВ лет 12 назад, " день с президентом" по-моему называется, как он в 11.00 встаёт завтракает и плавает несколько часов в бассейне , занимается на тренажёрах , потом опять плавание обед и часов в 17.00-1800 едет на работу ..
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Завезли эльфов в комментарии )
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ввп настолько токсичный и ненавидимый персонаж , что любое его предложение вызывает отвращение)
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