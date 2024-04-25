Мини-футбол. Чемпионат России. Перенесенные матчи 19-го тура. «Торпедо» встретится с «Синарой», «Тюмень» – с «Норильским никелем», другие матчи

Теги чемпионат России Синара Газпром-Югра Норильский никель Тюмень Липецк результаты мини-футбол Ухта Торпедо Кристалл Мини-футбол

На чемпионате России по футзалу пройдут перенесенные матчи 19-го тура.

Остальные игры тура завершились 21-22 марта.

PARI Суперлига

Чемпионат России по мини-футболу

19-й тур

Первые матчи

26 апреля

Торпедо – Синара – 20.00

Вторые матчи 

26 апреля

Тюмень – Норильский никель – 17.00

Кристалл – ЛКС – 19.30

27 апреля

Торпедо – Синара – 18.00

Ухта – Газпром-Югра – 19.00

Турнирное положение: Ухта – 97 очков (41 игра), Газпром-Югра – 85 (41), Норильский никель – 76 (41), Торпедо – 69 (40), Тюмень – 69 (41), КПРФ – 69 (42), Синара – 61 (40), Новая генерация – 59 (42), ЛКС – 46 (41), Сибиряк – 40 (42), Сиб-Транзит – 37 (42), Кристалл – 33 (41).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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