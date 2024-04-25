Мини-футбол. Чемпионат России. Перенесенные матчи 19-го тура. «Торпедо» встретится с «Синарой», «Тюмень» – с «Норильским никелем», другие матчи
На чемпионате России по футзалу пройдут перенесенные матчи 19-го тура.
Остальные игры тура завершились 21-22 марта.
PARI Суперлига
Чемпионат России по мини-футболу
19-й тур
Первые матчи
26 апреля
Торпедо – Синара – 20.00
Вторые матчи
26 апреля
Тюмень – Норильский никель – 17.00
Кристалл – ЛКС – 19.30
27 апреля
Торпедо – Синара – 18.00
Ухта – Газпром-Югра – 19.00
Турнирное положение: Ухта – 97 очков (41 игра), Газпром-Югра – 85 (41), Норильский никель – 76 (41), Торпедо – 69 (40), Тюмень – 69 (41), КПРФ – 69 (42), Синара – 61 (40), Новая генерация – 59 (42), ЛКС – 46 (41), Сибиряк – 40 (42), Сиб-Транзит – 37 (42), Кристалл – 33 (41).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.