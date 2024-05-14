Дегтярев о назначении министром спорта: «Работа очень ответственная и многогранная. Благодарю Путина за оказанное доверие»

Теги Владимир Путин Государственная дума Министерство спорта России Михаил Дегтярев Михаил Мишустин Легкая атлетика

Михаил Дегтярев поблагодарил Владимира Путина за доверие.

Сегодня президент РФ подписал указ о назначении Дегтярева министром спорта России.

«Указ президента России подписан. С этого дня я возглавляю Министерство спорта России. Работа очень ответственная и многогранная.

Благодарю главу нашего государства Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие и назначение на высокий пост.

Благодарю премьер-министра России Михаила Владимировича Мишустина за предложение работать в составе кабинета министров России.

Благодарю депутатов Государственной думы России за утверждение моей кандидатуры в новой должности.

Благодарю жителей Хабаровского края за доверие и совместную работу», – написал Дегтярев.

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11 комментариев
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Не устаю поражаться мудрости и прозорливости Владимира Владимировича Путина. Только он, родной и любимый, мог так безошибочно выбрать единственно достойного человека на эту невероятно сложную министерскую работу. Спасибо от имени всех без исключения российских любителей спорта!
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Ответ Кукушкин
Не устаю поражаться мудрости и прозорливости Владимира Владимировича Путина. Только он, родной и любимый, мог так безошибочно выбрать единственно достойного человека на эту невероятно сложную министерскую работу. Спасибо от имени всех без исключения российских любителей спорта!
Я кстати уже давно не понимал, как настолько системный и профессиональный человек не руководит ещё нашим спортом. Одно из главных, не очевидных, но гениальных решений. Надеюсь, товарищ Дегтярев использует свои огромные знания и опыт в данной сфере, чтобы вывести наш спорт на новые вершины!
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Щас рванем.
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Ты его уже раз 40 благодарил и клялся в любви и верности, может уже достаточно? А впрочем сколько не льсти, мало не будет.
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Благодарю жителей Хабаровского края за то, что с радостью меня отпустили))
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Есть такой советский х/ф "Ты -мне, я - тебе", где один из героев в исполнении Леонида Куравлёва - банщик - тоже общается среди очень высокопоставленных людей и считает себя очень важным человеком. Но даже авторы этой сатирической комедии не могли придумать развитие сюжета, подобного тому, что мы видим сейчас.
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Принцип отрицательной селекции налицо
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" правильно меркуешь Вован, сгодится нам этот фраерок ,
поучи жену декларацию переписывать , я еще ничего не решил ,
да ты на ж..... его посмотри !?
- так это ж я до войны в одной бане подрабатывал , известное ж дело было , наша молодежка в финале Канаду победила !
так оказалось , что это в 2011 году было !
шума было на всю Дуру
— ладно короче , завтра с нами пойдет , на новый срок
за спорт будешь мазу держать
- так его ж нет больше ?
вот и проверим
а если окажешься честный фр... министром ,
так и быть , отправлю тебя обратно , в баню ...
занавес
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