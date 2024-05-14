Дегтярев о назначении министром спорта: «Работа очень ответственная и многогранная. Благодарю Путина за оказанное доверие»

Михаил Дегтярев поблагодарил Владимира Путина за доверие.

Сегодня президент РФ подписал указ о назначении Дегтярева министром спорта России.

«Указ президента России подписан. С этого дня я возглавляю спорта России. Работа очень ответственная и многогранная.

Благодарю главу нашего государства Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие и назначение на высокий пост.

Благодарю премьер-министра России Михаила Владимировича Мишустина за предложение работать в составе кабинета министров России.

Благодарю депутатов думы России за утверждение моей кандидатуры в новой должности.

Благодарю жителей Хабаровского края за доверие и совместную работу», – написал Дегтярев.

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