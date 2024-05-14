Дегтярев о назначении министром спорта: «Работа очень ответственная и многогранная. Благодарю Путина за оказанное доверие»
Михаил Дегтярев поблагодарил Владимира Путина за доверие.
Сегодня президент РФ подписал указ о назначении Дегтярева министром спорта России.
«Указ президента России подписан. С этого дня я возглавляю Министерство спорта России. Работа очень ответственная и многогранная.
Благодарю главу нашего государства Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие и назначение на высокий пост.
Благодарю премьер-министра России Михаила Владимировича Мишустина за предложение работать в составе кабинета министров России.
Благодарю депутатов Государственной думы России за утверждение моей кандидатуры в новой должности.
Благодарю жителей Хабаровского края за доверие и совместную работу», – написал Дегтярев.
«Холодца не будет – все жестко в интересах наших людей». Первые слова министра спорта Дегтярева
Вы не узнаете Дегтярева на посту министра. Это будет самый осторожный человек
поучи жену декларацию переписывать , я еще ничего не решил ,
да ты на ж..... его посмотри !?
- так это ж я до войны в одной бане подрабатывал , известное ж дело было , наша молодежка в финале Канаду победила !
так оказалось , что это в 2011 году было !
шума было на всю Дуру
— ладно короче , завтра с нами пойдет , на новый срок
за спорт будешь мазу держать
- так его ж нет больше ?
вот и проверим
а если окажешься честный фр... министром ,
так и быть , отправлю тебя обратно , в баню ...
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