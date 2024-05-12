Михаил Дегтярев: «Зрелищность внутренних соревнований – важнейший вопрос, есть возможность зарабатывать, если правильно подойти к маркетингу и управлению»

Теги Министерство спорта России Михаил Дегтярев ТАСС Легкая атлетика

Михаил Дегтярев заявил о важности увеличения зрелищности российских соревнований.

Дегтярев – губернатор Хабаровского края. 11 мая премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал кандидатуру Дегтярева на пост главы Министерства спорта РФ. 

«Зрелищность внутренних соревнований – важнейший вопрос, есть возможность зарабатывать, если правильно подойти к маркетингу и управлению.

Хоккейный клуб «Амур» увеличил кассу за два года ровно в два раза, со 100 до 200 млн рублей за последний год. Это вопрос зрелищности, рыночного подхода продажи прав, путь к привлечению дополнительных средств.

Мы хотим, чтобы наши внутренние соревнования по кассе и аудитории обгоняли международные. Мы будем этот курс продолжать.

Взаимодействие с региональными федерациями должно быть прозрачным, должна быть прозрачность при выполнении разрядов. Здесь надо навести порядок.

Есть пробелы (в едином календарном плане соревнований), например, в межрегиональных соревнованиях. Они, как правило, ложатся на бюджеты регионов, не все могут позволить.

Нужно устраивать такую межрегиональную спортивную миграцию, чтобы спорт становился более привлекательным. Чтобы такие турниры финансировать в том числе из федерального бюджета», – сказал Дегтярев на заседании комитета Госдумы по спорту. 

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9 комментариев
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Ничего себе, оказывается на спорте можно зарабатывать, а не создавать из него очередную дыру в бюджете. Жаль только, что это лишь очередные лозунги, и спортиков никто не срежет с довольствия, как и не произойдёт оптимизации кадров в секторе, который почти на миллиард рублей в год средств потребляет в качестве зарплат, а эффективности от их работы как не было, так и не предвидится.
Да и чтобы зарабатывать с matchday, нужно сперва уровень жизни в стране подтянуть, чтобы люди ходили и тратили деньги на такие мероприятия развлекательного характера, а когда человек выбирает между покупкой продуктов питания и походом на условный футбол, то ответ очевиден. К тому же я в принципе не очень понимаю аудиторию, кто готов платить за такого уровня спорт свои кровные. Когда научатся работать с аудиторией на тех же трибунах, тогда и поговорим, там пусть хоть мужики с пивным мамоном на поле выходят и мяч пинают. Интерактив нулевой же.
+5
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+5
Может хоть этот поднимет вопрос об отмене фан-ай-ди, раз он за зрелищность соревнований и не из "ЕР"?
+3
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+3
Мы хотим, чтобы наши внутренние соревнования по кассе и аудитории обгоняли международные (с) УАХАХАХАХААААААААА
+1
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У ротенберга появился собрат по разуму
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да, очень многообещающий товарищ
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Очередные бесполезные "мы хотим, мы будем, нужно, здесь надо", когда его кто-то заменит, тому такую же речь напишут и так по кругу.
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Ответ Pertinax Gandi
Может хоть этот поднимет вопрос об отмене фан-ай-ди, раз он за зрелищность соревнований и не из "ЕР"?
Уже бежит, ага.
Он не из ер, а из другой мерзкой клоаки, разницы никакой
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Ответ терминатор киборгов
Мы хотим, чтобы наши внутренние соревнования по кассе и аудитории обгоняли международные (с) УАХАХАХАХААААААААА
Ну хотеть и мочь разные понятия 😂
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Ответ Qqqubik
У ротенберга появился собрат по разуму
Роттенберг и банный мальчик, как звучит то а
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