Михаил Дегтярев: «Зрелищность внутренних соревнований – важнейший вопрос, есть возможность зарабатывать, если правильно подойти к маркетингу и управлению»

Михаил Дегтярев заявил о важности увеличения зрелищности российских соревнований.

Дегтярев – губернатор Хабаровского края. 11 мая премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал кандидатуру на пост главы спорта РФ.

«Зрелищность внутренних соревнований – важнейший вопрос, есть возможность зарабатывать, если правильно подойти к маркетингу и управлению.

Хоккейный клуб «Амур» увеличил кассу за два года ровно в два раза, со 100 до 200 млн рублей за последний год. Это вопрос зрелищности, рыночного подхода продажи прав, путь к привлечению дополнительных средств.

Мы хотим, чтобы наши внутренние соревнования по кассе и аудитории обгоняли международные. Мы будем этот курс продолжать.

Взаимодействие с региональными федерациями должно быть прозрачным, должна быть прозрачность при выполнении разрядов. Здесь надо навести порядок.

Есть пробелы (в едином календарном плане соревнований), например, в межрегиональных соревнованиях. Они, как правило, ложатся на бюджеты регионов, не все могут позволить.

Нужно устраивать такую межрегиональную спортивную миграцию, чтобы спорт становился более привлекательным. Чтобы такие турниры финансировать в том числе из федерального бюджета», – сказал Дегтярев на заседании комитета Госдумы по спорту.