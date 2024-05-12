Михаил Дегтярев: «Зрелищность внутренних соревнований – важнейший вопрос, есть возможность зарабатывать, если правильно подойти к маркетингу и управлению»
Михаил Дегтярев заявил о важности увеличения зрелищности российских соревнований.
Дегтярев – губернатор Хабаровского края. 11 мая премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал кандидатуру Дегтярева на пост главы Министерства спорта РФ.
«Зрелищность внутренних соревнований – важнейший вопрос, есть возможность зарабатывать, если правильно подойти к маркетингу и управлению.
Хоккейный клуб «Амур» увеличил кассу за два года ровно в два раза, со 100 до 200 млн рублей за последний год. Это вопрос зрелищности, рыночного подхода продажи прав, путь к привлечению дополнительных средств.
Мы хотим, чтобы наши внутренние соревнования по кассе и аудитории обгоняли международные. Мы будем этот курс продолжать.
Взаимодействие с региональными федерациями должно быть прозрачным, должна быть прозрачность при выполнении разрядов. Здесь надо навести порядок.
Есть пробелы (в едином календарном плане соревнований), например, в межрегиональных соревнованиях. Они, как правило, ложатся на бюджеты регионов, не все могут позволить.
Нужно устраивать такую межрегиональную спортивную миграцию, чтобы спорт становился более привлекательным. Чтобы такие турниры финансировать в том числе из федерального бюджета», – сказал Дегтярев на заседании комитета Госдумы по спорту.
Да и чтобы зарабатывать с matchday, нужно сперва уровень жизни в стране подтянуть, чтобы люди ходили и тратили деньги на такие мероприятия развлекательного характера, а когда человек выбирает между покупкой продуктов питания и походом на условный футбол, то ответ очевиден. К тому же я в принципе не очень понимаю аудиторию, кто готов платить за такого уровня спорт свои кровные. Когда научатся работать с аудиторией на тех же трибунах, тогда и поговорим, там пусть хоть мужики с пивным мамоном на поле выходят и мяч пинают. Интерактив нулевой же.
Он не из ер, а из другой мерзкой клоаки, разницы никакой