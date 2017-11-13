Виталий Мутко — о заявлении Зеппельта по РУСАДА: «В западных СМИ ведется продуманная работа по дискредитации России»

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил о том, что сведения немецкого журналиста Хайо Зеппельта о якобы вынесенном решении по восстановлению РУСАДА ничем не подкреплены.

Накануне Зеппельт сообщил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), вероятнее всего, не будет восстановлено в своих правах 15 ноября. По словам Зеппельта, главными причинами этого является отказ России признать доклад Ричарда Макларена и отказ предоставить доступ к допинг-пробам московской антидопинговой лаборатории.

«У них (в западных СМИ) уже такой стиль – накануне заседания WADA выпускать подобные материалы, а потом все это опровергать. Это продуманная работа по дискредитации России. Перед декабрем мы увидим заявления десятков спортсменов, национальных олимпийских комитетов, интервью различные, которые и создают иллюзию (негативного отношения к России).

Зеппельт, видимо, пресс-секретарь WADA, раз он анонсирует решения организации. Я бы на месте членов совета учредителей WADA возмутился. Предугадывать общее решение органа, как они предполагают демократического, это смешно. Откуда он может знать, какие критерии мы выполнили, какие нет.



Это обычная вещь, за последние 2,5 года все стало очевидным – статьи ARD, The New York Times появляются перед каждым важным решением. А о том, что представители зимних видов – конькобежцы, лыжники, шорт-трекисты – сейчас на соревнованиях по 48 раз проверяются, молчат. Футболисты уже 5 или 6 раз проверялись, а про это никто не говорит», – сказал Мутко.