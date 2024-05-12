Комитет Госдумы по спорту поддержал кандидатуру Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера

Теги Дмитрий Чернышенко Государственная дума Дмитрий Свищев Р-Спорт Легкая атлетика

Комитет Госдумы по спорту поддержал кандидатуру Чернышенко на пост вице-премьера.

Об этом сообщил глава комитета по спорту Дмитрий Свищев.

«Комитет Госдумы по спорту полностью поддерживает кандидатуру Дмитрия Николаевича Чернышенко на пост заместителя председателя правительства РФ в сфере физической культуры и спорта», – сказал Свищев на заседании комитета по науке.

«Задача на ближайшие шесть лет – это создать для людей все условия для систематических занятий спортом», – заявил Чернышенко. 

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