Комитет Госдумы по спорту поддержал кандидатуру Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера
Комитет Госдумы по спорту поддержал кандидатуру Чернышенко на пост вице-премьера.
Об этом сообщил глава комитета по спорту Дмитрий Свищев.
«Комитет Госдумы по спорту полностью поддерживает кандидатуру Дмитрия Николаевича Чернышенко на пост заместителя председателя правительства РФ в сфере физической культуры и спорта», – сказал Свищев на заседании комитета по науке.
«Задача на ближайшие шесть лет – это создать для людей все условия для систематических занятий спортом», – заявил Чернышенко.