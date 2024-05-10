Юрий Бородавко: «Могу оценить сезон на твердую четверку. Нет такого, что кто‑то из лыжников совершил прорыв, все результаты были ожидаемыми»
Юрий Бородавко рассказал, как оценивает прошедший сезон в российских лыжах.
– Какую оценку можете поставить своей группе и сборной России в целом по итогам сезона?
– В целом могу оценить на твердую четверку. Во внутренних соревнованиях мы сделали огромный шаг вперед, проведение этапов Кубка России было на высочайшем уровне. Команда у нас большая, у кого-то сезон получился, у кого‑то – нет, мешали травмы, болезни.
Отстранение (от международных стартов) пошло на руку нашим молодым спортсменам, они соревнуются с лучшими российскими лыжниками и очень мощно прибавляют.
Основные лидеры, конечно, находятся в невыгодной ситуации, им бы сейчас соревноваться на этапах Кубка мира, где они могут показать свои возможности. В итоге видим, как подпирает молодежь, не дает им спокойно жить, ха-ха.
– Кого можете назвать открытием сезона?
– Нет такого, что кто‑то совершил прорыв и ярко себя проявил. Все результаты были прогнозируемыми и ожидаемыми. У ребят Савелий Коростелев добавил, у девочек – Алина Пеклецова, чуть ниже уровнем – Екатерина Никитина, – сказал тренер.
Также он ответил на вопрос, кого считает лучшими лыжниками России.
«Хочешь узнать лучших – смотри протокол, там все написано. У ребят это Александр Большунов, у девочек – Вероника Степанова. Они являются лидерами в общем зачете», – приводит слова Бородавко «Матч ТВ».