Юрий Бородавко: «Могу оценить сезон на твердую четверку. Нет такого, что кто‑то из лыжников совершил прорыв, все результаты были ожидаемыми»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Александр Большунов Вероника Степанова Савелий Коростелев Алина Пеклецова Екатерина Никитина Лыжи

Юрий Бородавко рассказал, как оценивает прошедший сезон в российских лыжах.

– Какую оценку можете поставить своей группе и сборной России в целом по итогам сезона?

– В целом могу оценить на твердую четверку. Во внутренних соревнованиях мы сделали огромный шаг вперед, проведение этапов Кубка России было на высочайшем уровне. Команда у нас большая, у кого-то сезон получился, у кого‑то – нет, мешали травмы, болезни.

Отстранение (от международных стартов) пошло на руку нашим молодым спортсменам, они соревнуются с лучшими российскими лыжниками и очень мощно прибавляют.

Основные лидеры, конечно, находятся в невыгодной ситуации, им бы сейчас соревноваться на этапах Кубка мира, где они могут показать свои возможности. В итоге видим, как подпирает молодежь, не дает им спокойно жить, ха-ха.

– Кого можете назвать открытием сезона?

– Нет такого, что кто‑то совершил прорыв и ярко себя проявил. Все результаты были прогнозируемыми и ожидаемыми. У ребят Савелий Коростелев добавил, у девочек – Алина Пеклецова, чуть ниже уровнем – Екатерина Никитина, – сказал тренер.

Также он ответил на вопрос, кого считает лучшими лыжниками России.

«Хочешь узнать лучших – смотри протокол, там все написано. У ребят это Александр Большунов, у девочек – Вероника Степанова. Они являются лидерами в общем зачете», – приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

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