Журова о Дегтяреве: «Важно не забывать про спорт высших достижений, чтобы после возвращения на мировую арену мы всех там победили»

Теги Светлана Журова Министерство спорта России Михаил Дегтярев ТАСС Легкая атлетика

Светлана Журова высказалась о задачах, стоящих перед министром спорта России.

Сегодня комитет Госдумы по спорту рекомендовал утвердить на пост главы Минспорта Михаила Дегтярева.

«У нас мощно развивается любительский спорт, это здоровый образ жизни. Министр должен поддержать проекты, которые развивают эти направления.

Но также важно не забывать и про спорт высших достижений, чтобы после полноценного возвращения на мировую спортивную арену мы всех там победили», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.

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5 комментариев
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А что, если всех победить по уровню минимальной зарплаты. Как вам такое, Светлана?
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Спорт высших достижений сейчас нужен исключительно участникам спорта высших достижений, потому что они хотят кушать, но благо на заводах полно вакансий, как раз под их уровень компетенций. Скажем "спасибо" Василичу, который вытащил оттуда квалифицированных работяг в окопы! Ведь без них наша промышленность точно вдохнёт свежий воздух, и резко повысится производительность. Без наличия международных соревнований профессиональные спортсмены вообще не упёрлись государству, потому что негде банально заниматься пропагандой собственного величия, показывая зомбарям по ТВ, как мы побеждаем всех недругов. Пилить бюджетные деньги вполне можно и на постройке спортивных объектов для массового спорта, причём даже в больших масштабах.
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Молодого поставили, чтобы после полноценного возвращения на мировую спортивную арену, лет через 20, мы всех там победили»
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Ответ shickana
А что, если всех победить по уровню минимальной зарплаты. Как вам такое, Светлана?
Или по уровню пенсии. И даже не победить, а хотя бы приблизиться...
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Ответ Чёрный тюльпан
Спорт высших достижений сейчас нужен исключительно участникам спорта высших достижений, потому что они хотят кушать, но благо на заводах полно вакансий, как раз под их уровень компетенций. Скажем "спасибо" Василичу, который вытащил оттуда квалифицированных работяг в окопы! Ведь без них наша промышленность точно вдохнёт свежий воздух, и резко повысится производительность. Без наличия международных соревнований профессиональные спортсмены вообще не упёрлись государству, потому что негде банально заниматься пропагандой собственного величия, показывая зомбарям по ТВ, как мы побеждаем всех недругов. Пилить бюджетные деньги вполне можно и на постройке спортивных объектов для массового спорта, причём даже в больших масштабах.
"Без наличия международных соревнований профессиональные спортсмены вообще не упёрлись государству" --- Уточнение: государству рачительному и грамотному.
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