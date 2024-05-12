Журова о Дегтяреве: «Важно не забывать про спорт высших достижений, чтобы после возвращения на мировую арену мы всех там победили»

Светлана Журова высказалась о задачах, стоящих перед министром спорта России.

Сегодня комитет Госдумы по спорту рекомендовал утвердить на пост главы Минспорта Михаила Дегтярева.

«У нас мощно развивается любительский спорт, это здоровый образ жизни. Министр должен поддержать проекты, которые развивают эти направления.

Но также важно не забывать и про спорт высших достижений, чтобы после полноценного возвращения на мировую спортивную арену мы всех там победили», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.

Наш спорт рассыпался в похвалах новому министру – в Дегтярева верят все (почти)

Парился в бане с Жириновским, хотел перекрасить Кремль и рвался в космос: у нас новый министр спорта