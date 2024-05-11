Бородавко о тренерском штабе сборной России: «Изменений не предвидится. У нас сбалансированный коллектив»

Юрий Бородавко рассказал, что изменений в тренерском штабе сборной не будет.

– Никто из тренеров не изъявлял желания уйти? Будут ли перестановки в тренерском штабе сборной России?

– Предварительно ничего такого не было. На президиуме Федерации лыжных гонок России утвердили группы, работающих тренеров. Так что каких‑то изменений не предвидится.

– Отсутствие изменений важно для сборной России?

– Стабильность важна. А результат, который показывали лыжники, говорит о том, что у нас сбалансированный коллектив, охвачены абсолютно все возрастные категории спортсменов – от юношей и юниоров до взрослых. Ведем ребят, стараемся никого не потерять. Все у нас задействованы.

– Насколько объемным будет ваш доклад на тренерском совете, сколько страниц он включает?

– У нас уже прошла методическая комиссия в Центре спортивной подготовки сборных команд России. А на тренерском совете обсудим перспективы следующего сезона, на нем будут утверждены все места проведения сборов, чемпионата России и этапов Кубка России. Это будет больше внутренний совет.

– В каких числах он пройдет?

– В Малиновке. Где‑то 11-12 июня, – сказал Бородавко.