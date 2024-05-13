Ингвильд Остберг: «Моя мотивация сейчас на пике. Но без медицинского допуска шансов нет – неприятно быть в этой ситуации»

Норвежская лыжница Остберг высказалась о возможном недопуске к соревнованиям.

Ингвильд Флюгстад Остберг – двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам. Перед началом сезона-2023/24 она не получила медицинский допуск к стартам.

С 2019 года лыжница уже пропускала многие гонки по состоянию здоровья, в том числе из-за проблем с недостаточным весом и стрессового перелома ноги.

«Очень хорошая зимняя подготовка и предстоящий чемпионат мира в Тронхейме настолько вдохновляют, что моя мотивация сейчас на пике.

С другой стороны, я часто говорю себе, что у меня нет шансов без специальной медицинской справки. Неприятно быть в этой ситуации», – сказала Остберг в интервью Oppland Arbeiderblad.