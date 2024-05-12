Михаил Дегтярев: «Из Хабаровского края я привез багаж знаний, знаю на практике, как реализовывать программу по развитию спорта»

Теги Министерство спорта России Михаил Дегтярев Р-Спорт Фехтование

Дегтярев заявил, что обладает знаниями для реализации программы по развитию спорта.

Дегтярев – губернатор Хабаровского края. 11 мая премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал кандидатуру Дегтярева на пост главы Министерства спорта РФ.  

Сегодня Дегтярев выступил на заседании комитета Госдумы по спорту. 

«Состоялось заседание комитета Госдумы по спорту, коллектив мне известный, есть ностальгические чувства. Тема предложения Михаила Владимировича Мишустина возглавить министерство спорта мне знакома, я до сих пор являюсь членом совета при президенте.

Из Хабаровского края я привез багаж знаний, «с земли», знаю на практике, как реализовывать программу по развитию спорта.

Будем двигаться в сторону развития массового спорта, важен вопрос патриотизма – в спорте и такая функция есть.

Будем брать курс на доступность и бесплатность занятий спортом для детей. Стартовые взносы отсекают таланты – это безобразие.

Депутатов благодарю за поддержку, со всеми фракциями будем работать, всех будем слушать как представителей людей и привлекать к реализации программы по развитию спорта», – сказал Дегтярев.

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36 комментариев
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А из бани что привёз? Букет какой-нибудь небось
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Походу, багаж Аленичева нашелся
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Багаж мальчиков из бани))
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Говорящая голова
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Ну что уважаемые пользователи спортса!!!Ротенберг задолбал?
С новым фриком!!!!
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Багаж знаний и умений ты из сауны принёс, Владимир Вольфович подарил и в гроб сходя благословил.
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Лучшеб подтягиваться научился
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Ответ Booligan
Говорящая голова
Ротенберг2
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+3
Жаль спорт....
+3
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+3
Интересно, чем банные посиделки у Жириновского, в которых Guest star (приглашенная, извините за выражение, звезда) был наш Миша Дегтярев, отличаются от известной "голой" вечеринки? И там, и там публичное место, и там, и там большое скопление людей, и то, и другое мероприятие зафиксировано на камеру и выложено на всеобщее обозрение. Почему за одно мероприятие участника штрафуют и сажают на 15 суток, а за другое назначают губернатором, а потом и министром? Неужели дело в носке у рэпера Васи? Ведь больше никаких отличий по сути нет.
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Ответ dafaka13
А из бани что привёз? Букет какой-нибудь небось
Букет болезней?
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Голубей сытых не привëз, дундук? 🤡
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Багаж Аленичева нашёлся в Хабаровске.
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А есть здесь кто из Хабаровска? Там реально такое благолепие с массовым спортом?
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Ответ svas17
Как можно что-то развивать в замкнутом пространстве? Никак
Скоро появятся иные рубежи
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Он замолчит уже или его несёт от восторга?
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Багаж Хабаровского края.
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Отбыл ссылку, можно поздравить.
Кто знает, может на радостях он что-то годное сделает.
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А что за программу он реализовал? Хабаровск сейчас центр мирового спорта?
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Ответ осетов воотберушка путинская
Действительно Все в курсе, что там в бане были гомосексуальные оргии, и новоиспечённый министр был девочкой…
Комментарий удален пользователем
Ответ dyarkov1
Комментарий удален пользователем
Вот.И я о том же.Вообще процент гомосексуалистов в правительстве и среди российских артистов зашкаливает-Киркоров, Сухоруков, Панин…..
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Ответ Кукушкин
Интересно, чем банные посиделки у Жириновского, в которых Guest star (приглашенная, извините за выражение, звезда) был наш Миша Дегтярев, отличаются от известной "голой" вечеринки? И там, и там публичное место, и там, и там большое скопление людей, и то, и другое мероприятие зафиксировано на камеру и выложено на всеобщее обозрение. Почему за одно мероприятие участника штрафуют и сажают на 15 суток, а за другое назначают губернатором, а потом и министром? Неужели дело в носке у рэпера Васи? Ведь больше никаких отличий по сути нет.
Тем, что в баню может каждый желающий попасть , а на голую вечеринку только "богема"
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Ответ осетов воотберушка путинская
Действительно Все в курсе, что там в бане были гомосексуальные оргии, и новоиспечённый министр был девочкой…
Помню, на излете советской власти (власти рабочих и крестьян) зашли мы в конце рейса в город Антверпен. И там по телевизору я смотрел документальный фильм о малоизвестном тогда у нас Эдуарде Лимонове. В одном из эпизодов показывали, как еще совсем молодой Эдичка в черной длинной шинели лежит на диване, перебирает струны гитары и напевает:

«Она была актрисой,
Была звездою,
И деньги добывала
Своим... искусством.
Тарам-пам-пам,
Тарам-пам-пам.»

Почему-то щас вспомнилось.
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Дворника дядю Васю возьмите - хуже не будет, и дешевле раз в 1000
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Над ним же все страна смеялась когда он сказал что жители края должны благодарить ВВП за открытия дед сада, какой он на. министр
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у него есть потенциал занять почетное место рядом с ротенбергом и Мостовым
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Привез в багаже знания, а также березовые веники и дегтярное мыло))
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С таким багажом знаний на выборах 2030 может появиться опасный конкурент. Полегче, министр.
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800 матчей посмотрел?
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Как можно что-то развивать в замкнутом пространстве? Никак
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