Михаил Дегтярев: «Из Хабаровского края я привез багаж знаний, знаю на практике, как реализовывать программу по развитию спорта»

Дегтярев заявил, что обладает знаниями для реализации программы по развитию спорта.

Дегтярев – губернатор Хабаровского края. 11 мая премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал кандидатуру Дегтярева на пост главы Министерства спорта РФ.

Сегодня Дегтярев выступил на заседании комитета Госдумы по спорту.

«Состоялось заседание комитета Госдумы по спорту, коллектив мне известный, есть ностальгические чувства. Тема предложения Михаила Владимировича Мишустина возглавить министерство спорта мне знакома, я до сих пор являюсь членом совета при президенте.

Из Хабаровского края я привез багаж знаний, «с земли», знаю на практике, как реализовывать программу по развитию спорта.

Будем двигаться в сторону развития массового спорта, важен вопрос патриотизма – в спорте и такая функция есть.

Будем брать курс на доступность и бесплатность занятий спортом для детей. Стартовые взносы отсекают таланты – это безобразие.

Депутатов благодарю за поддержку, со всеми фракциями будем работать, всех будем слушать как представителей людей и привлекать к реализации программы по развитию спорта», – сказал .

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