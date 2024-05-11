Юрий Бородавко: «Устюгов говорил мне, что собирается еще два сезона побегать. Зная Сергея, ему будет достаточно тяжело одному подготовиться»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Сергей Устюгов Лыжи

Юрий Бородавко рассказал, как долго планирует выступать Сергей Устюгов.

Устюгов сколько еще сможет соревноваться?

– Он амбициозный спортсмен, говорил мне, что собирается еще два сезона побегать. Зная Сергея, ему будет достаточно тяжело одному подготовиться. У него высокий потенциал, но достичь результатов в одиночку сложно.

Устюгов талантливый лыжник, природа одарила его здоровьем, но в последние годы было много больших травм, которые не позволяют ему тренироваться в полную силу.

Мы видим, что уровень Сергея все снижается и снижается. Хотелось бы увидеть его феерические гонки в спринте, что придаст нашему виду спорта азарт и интерес, – сказал Бородавко.

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