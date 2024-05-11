Юрий Бородавко: «Устюгов говорил мне, что собирается еще два сезона побегать. Зная Сергея, ему будет достаточно тяжело одному подготовиться»

Юрий Бородавко рассказал, как долго планирует выступать Сергей Устюгов.

– сколько еще сможет соревноваться?

– Он амбициозный спортсмен, говорил мне, что собирается еще два сезона побегать. Зная Сергея, ему будет достаточно тяжело одному подготовиться. У него высокий потенциал, но достичь результатов в одиночку сложно.

Устюгов талантливый лыжник, природа одарила его здоровьем, но в последние годы было много больших травм, которые не позволяют ему тренироваться в полную силу.

Мы видим, что уровень Сергея все снижается и снижается. Хотелось бы увидеть его феерические гонки в спринте, что придаст нашему виду спорта азарт и интерес, – сказал .