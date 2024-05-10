Юрий Бородавко: «С Крамером общаемся все меньше и меньше. Поддерживаем отношения, иногда созваниваемся, но деловых контактов нет»

Юрий Бородавко рассказал, поддерживает ли общение с Маркусом Крамером.

Крамер работал тренером в сборной России по лыжным гонкам с 2015-го по 2022 год. Сейчас он тренирует сборную Италии.

– С Крамером общение есть?

– Все меньше и меньше. Поддерживаем отношения, иногда созваниваемся, но деловых контактов нет. Обычные человеческие разговоры, но они достаточно редкие.

– Сможет ли еще немец поработать в России?

– Многое зависит не только от нас, но и от контрактов, которые есть у него. Насколько знаю, в Олимпийском комитете России уже нет программы поддержки иностранных специалистов.

Сейчас почти нет и тех спортсменов, с которыми он работал. Так что много вопросов по его возвращению, – сказал тренер российских лыжников.