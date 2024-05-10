Юрий Бородавко: «С Крамером общаемся все меньше и меньше. Поддерживаем отношения, иногда созваниваемся, но деловых контактов нет»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Маркус Крамер Лыжи

Юрий Бородавко рассказал, поддерживает ли общение с Маркусом Крамером.

Крамер работал тренером в сборной России по лыжным гонкам с 2015-го по 2022 год. Сейчас он тренирует сборную Италии.

– С Крамером общение есть?

– Все меньше и меньше. Поддерживаем отношения, иногда созваниваемся, но деловых контактов нет. Обычные человеческие разговоры, но они достаточно редкие.

– Сможет ли еще немец поработать в России?

– Многое зависит не только от нас, но и от контрактов, которые есть у него. Насколько знаю, в Олимпийском комитете России уже нет программы поддержки иностранных специалистов.

Сейчас почти нет и тех спортсменов, с которыми он работал. Так что много вопросов по его возвращению, – сказал тренер российских лыжников. 

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