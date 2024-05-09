Степанова, Терентьева, Коростелев и Фалеева будут выступать за Татарстан

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Наталья Терентьева (Непряева) Анастасия Фалеева Вероника Степанова Савелий Коростелев Ильшат Фардиев Лыжи

Лыжники Вероника Степанова и Савелий Коростелев будут выступать за Татарстан.

Об этом спортсмены сообщили в своих телеграм-каналах.

«Рада сообщить, что подписала договор с Федерацией лыжных гонок Республики Татарстан.

И. Ш. Фардиев и его команда отстроили процессы, подобрали мощную группу специалистов, теперь в эту семью вливаюсь и я. Надеюсь, вы теперь не только будете меня иногда видеть на финише, но и больше меня слышать/видеть в эфире вне лыжных трасс, здесь наши взгляды и стремления с капитаном лыжных гонок Татарстана совпадают.

Всегда была за развитие профессионального спорта на средства спонсоров/инвесторов. А государство должно развивать детский и массовый спорт. Татарстан воплощает все это», – написала Степанова.

«Контракт подписан, именная экипировка готова, зеленая майка с красной полоской есть», – сообщил Коростелев.

Также глава Федерации лыжных гонок Татарстана Ильшат Фардиев рассказал о подписании соглашений с Натальей Терентьевой (в девичестве Непряевой) и Анастасией Фалеевой.

«Как вы уже знаете, подписаны контракты со Степановой и Коростелевым. Также мы заключили соглашения с Непряевой и Фалеевой. Они входят в состав сборной Татарстана.

Остальные ребята продолжают думать, держим с ними связь. Первый тренерский совет уже состоялся, 14 мая опубликуем окончательный состав команды на следующий сезон», – цитирует Фардиева «Матч ТВ».

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3 комментария
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Все эстафеты наши будут 😅🤦🔥
Р.S.грустно всё это. Должно быть так, если не являешься воспитанником региона, значит и за эстафеты бежать не можешь
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Теперь с подружкой можно и командные спринты вместе бегать.
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