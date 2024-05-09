Степанова, Терентьева, Коростелев и Фалеева будут выступать за Татарстан

Лыжники Вероника Степанова и Савелий Коростелев будут выступать за Татарстан.

Об этом спортсмены сообщили в своих телеграм-каналах.

«Рада сообщить, что подписала договор с Федерацией лыжных гонок Республики Татарстан.

И. Ш. Фардиев и его команда отстроили процессы, подобрали мощную группу специалистов, теперь в эту семью вливаюсь и я. Надеюсь, вы теперь не только будете меня иногда видеть на финише, но и больше меня слышать/видеть в эфире вне лыжных трасс, здесь наши взгляды и стремления с капитаном лыжных гонок Татарстана совпадают.

Всегда была за развитие профессионального спорта на средства спонсоров/инвесторов. А государство должно развивать детский и массовый спорт. Татарстан воплощает все это», – написала .

«Контракт подписан, именная экипировка готова, зеленая майка с красной полоской есть», – сообщил .

Также глава Федерации лыжных гонок Татарстана Ильшат Фардиев рассказал о подписании соглашений с Натальей Терентьевой (в девичестве ) и Анастасией Фалеевой.

«Как вы уже знаете, подписаны контракты со Степановой и Коростелевым. Также мы заключили соглашения с Непряевой и Фалеевой. Они входят в состав сборной Татарстана.

Остальные ребята продолжают думать, держим с ними связь. Первый тренерский совет уже состоялся, 14 мая опубликуем окончательный состав команды на следующий сезон», – цитирует Фардиева «Матч ТВ».