Юрий Бородавко: «Не удивляет массовый переход спортсменов в Татарстан. Там создаются все условия для тренировок»
Бородавко высказался о возможном переходе Большунова в сборную Татарстана.
«Я думаю, что этот вопрос лучше задать Александру. Только он принимает решение, за какую территорию он будет выступать.
Удивляет ли массовый переход спортсменов в Татарстан? В этой Республике создаются все условия для тренировок, для соревновательной деятельности, учитываются интересы спортсменов. Поэтому здесь ничего удивительного.
На протяжении уже многих лет в Республике Татарстан создают одни из лучших условий у нас в стране», — сказал Бородавко.