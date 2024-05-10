Юрий Бородавко: «Не удивляет массовый переход спортсменов в Татарстан. Там создаются все условия для тренировок»

Бородавко высказался о возможном переходе Большунова в сборную Татарстана.

«Я думаю, что этот вопрос лучше задать . Только он принимает решение, за какую территорию он будет выступать.

Удивляет ли массовый переход спортсменов в Татарстан? В этой Республике создаются все условия для тренировок, для соревновательной деятельности, учитываются интересы спортсменов. Поэтому здесь ничего удивительного.

На протяжении уже многих лет в Республике Татарстан создают одни из лучших условий у нас в стране», — сказал .