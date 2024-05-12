Фракция СРЗП воздержится от голосования по кандидатуре Михаила Дегтярева на пост главы Минспорта

Теги Министерство спорта России Михаил Дегтярев Р-Спорт Легкая атлетика

СРЗП воздержится от голосования по кандидатуре Дегтярева на пост министра спорта.

Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Мы воздержимся по кандидату на пост главы Минспорта – у М. Дегтярева есть опыт руководства думским профильным комитетом, но не уверен, что этого достаточно для новой должности», – приводит слова Миронова его пресс-служба.

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3 комментария
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Простые думские договорняки, наверное прокатили СР с назначениями, вот и воздерживаются, ведь там все построено на цинизме и лицемерии
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Ну хоть кто-то усомнился,хотя и тут коллегиально.
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Ну хоть кто- то усомнился в выдающихся способностях банного парильщика.Ну не всем же депутатам в Думе Дегтярев спинку в сауне намыливал.
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