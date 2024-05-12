Фракция СРЗП воздержится от голосования по кандидатуре Михаила Дегтярева на пост главы Минспорта

СРЗП воздержится от голосования по кандидатуре Дегтярева на пост министра спорта.

Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Мы воздержимся по кандидату на пост главы Минспорта – у М. Дегтярева есть опыт руководства думским профильным комитетом, но не уверен, что этого достаточно для новой должности», – приводит слова Миронова его пресс-служба.

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