Юрий Бородавко: «Большунов уже спрашивал, где будет Олимпиада 2030 и 2034 годов. Не думаю, что у него есть мысли заканчивать карьеру»
Юрий Бородавко заявил, что Александр Большунов не думает о завершении карьеры.
– Сохраняется ли азарт у Большунова, чтобы и дальше соревноваться только в российских стартах?
– Конечно. Он уже спрашивал у меня, где будет Олимпиада 2030 и 2034 годов. Так что Саша смотрит далеко вперед, не думаю, что у него есть мысли заканчивать.
– Локомотив российских лыж?
– Да, все равняются на него. Знаю, что многие иностранные журналисты и спортсмены следят за его карьерой, смотрят за гонками, которые у нас проходят, следят за Александром. Многие удивляются уровню и конкуренции, которые у нас есть.
– Сложно сравнивать заочные результаты. Если бы Александр оказался на международных соревнованиях, на что бы он мог претендовать?
– Выходя на старт, он всегда борется только за победу. Не стал бы говорить, что Саша 100% всех бы обыгрывал, но точно боролся бы минимум за призовую тройку, а максимум – за золотые медали, – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам.