Юрий Бородавко: «Большунов уже спрашивал, где будет Олимпиада 2030 и 2034 годов. Не думаю, что у него есть мысли заканчивать карьеру»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Александр Большунов Лыжи

Юрий Бородавко заявил, что Александр Большунов не думает о завершении карьеры.

– Сохраняется ли азарт у Большунова, чтобы и дальше соревноваться только в российских стартах?

– Конечно. Он уже спрашивал у меня, где будет Олимпиада 2030 и 2034 годов. Так что Саша смотрит далеко вперед, не думаю, что у него есть мысли заканчивать.

– Локомотив российских лыж?

– Да, все равняются на него. Знаю, что многие иностранные журналисты и спортсмены следят за его карьерой, смотрят за гонками, которые у нас проходят, следят за Александром. Многие удивляются уровню и конкуренции, которые у нас есть.

– Сложно сравнивать заочные результаты. Если бы Александр оказался на международных соревнованиях, на что бы он мог претендовать?

– Выходя на старт, он всегда борется только за победу. Не стал бы говорить, что Саша 100% всех бы обыгрывал, но точно боролся бы минимум за призовую тройку, а максимум – за золотые медали, – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам. 

1 комментарий
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Зачем ему это? Спартакиада или в Тюмени, или в Малиновке.
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