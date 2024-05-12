Михаил Дегтярев: «Благодарю премьер-министра РФ Михаила Владимировича Мишустина за предложение войти в кабинет министров России»

Дегтярев поблагодарил Мишустина за выдвижение на пост главы Министерства спорта.

42 года, он губернатор Хабаровского края. В 2016-2020 годах возглавлял комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

«Благодарю президента России Владимира Владимировича Путина и всех жителей Хабаровского края за доверие.

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Благодарю премьер-министра РФ Михаила Владимировича Мишустина за предложение войти в кабинет министров России.

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Хабаровский край – спортивный регион. Хабаровск – спортивная столица Дальнего Востока.

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Мы гордимся успехами наших спортсменов. В Хабаровском крае – единственном регионе на востоке России – 4 профессиональных спортивных клуба.

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В крае систематически спортом и физкультурой занимается 57% населения. Это 680 тысяч человек», – написал Дегтярев в телеграм-канале.

Также он сообщил, что прибыл в Москву и сегодня выступит на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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