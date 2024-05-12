Михаил Дегтярев: «Благодарю премьер-министра РФ Михаила Владимировича Мишустина за предложение войти в кабинет министров России»

Теги Министерство спорта России Михаил Дегтярев Легкая атлетика

Дегтярев поблагодарил Мишустина за выдвижение на пост главы Министерства спорта.

Дегтяреву 42 года, он губернатор Хабаровского края. В 2016-2020 годах возглавлял комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. 

«Благодарю президента России Владимира Владимировича Путина и всех жителей Хабаровского края за доверие.

Благодарю премьер-министра РФ Михаила Владимировича Мишустина за предложение войти в кабинет министров России.

Хабаровский край – спортивный регион. Хабаровск – спортивная столица Дальнего Востока.

Мы гордимся успехами наших спортсменов. В Хабаровском крае – единственном регионе на востоке России – 4 профессиональных спортивных клуба.

В крае систематически спортом и физкультурой занимается 57% населения. Это 680 тысяч человек», – написал Дегтярев в телеграм-канале. 

Также он сообщил, что прибыл в Москву и сегодня выступит на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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3 комментария
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"Щёчки гладкие, язык розовый"
А Вольфович-то знатный был HR-менеджер.
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Михаил уверенно и привычно войдёт в кабинет Михаила Владимировича, а затем поменяются ролями и Михаил Владимирович с ответным визитом войдёт в кабинет Михаила, как говорится полное взаимопонимание, ни больше, ни меньше, ровно столько, сколько отмеряно матушкой природой!:-))
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на выборы пришло 43% жителей из них 52 % проголосовали за него. получается, вроде 25% от всех жителей. И со спортом туманно. хотелось бы знать, что конкретно сзелал он. и не путать спорт с физкультурой. у школьников есть урок физкультура . ра в неделю 45 мин.
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