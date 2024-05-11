Глава Федерации лыжных гонок Татарстана о переходах спортсменов: «Мы не можем позволить лучшим в мире лыжникам ходить и просить денег»

Глава Федерации лыжных гонок Татарстана высказался о переходах спортсменов.

Ранее стало известно, что , , и будут выступать за Татарстан.

«В первую очередь мы бы хотели поблагодарить Владимира Буторина – одного из основателей и спонсора лыжного спорта в Архангельской области.

Именно он создал мощную базу в Малиновке, которая превратилась в Мекку лыжного спорта в Российской Федерации. Именно там появился «Подъем Бородавко», как я его назвал, который показал, насколько наши спортсмены физически готовы соревноваться в современных условиях.

В течение пяти лет Владимир Федорович поддерживал лыжный спорт, спасибо ему большое за это. Мы лично с ним знакомы, поэтому, пользуясь случаем, хотел бы выразить ему слова благодарности.

Когда я узнал, что принято решение об остановке дальнейшего спонсирования с его стороны лыжников в Архангельской области, мы как одна из сильнейших команд России, предложили спортсменам представлять Республику Татарстан. Мы не можем позволить лучшим в мире лыжникам ходить и просить денег.

Пригласили их к нам, чтобы они могли выступать за нашу республику. У нас есть хорошая материальная база, одна из лучших в стране, мы постоянно всем этим занимаемся», – сказал Ильшат Фардиев.

После скандала с трассой в Малиновке от области отказался спонсор – топ-лыжники бегут в другие регионы