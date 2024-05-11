Глава Федерации лыжных гонок Татарстана о переходах спортсменов: «Мы не можем позволить лучшим в мире лыжникам ходить и просить денег»
Глава Федерации лыжных гонок Татарстана высказался о переходах спортсменов.
Ранее стало известно, что Вероника Степанова, Наталья Терентьева, Савелий Коростелев и Анастасия Фалеева будут выступать за Татарстан.
«В первую очередь мы бы хотели поблагодарить Владимира Буторина – одного из основателей и спонсора лыжного спорта в Архангельской области.
Именно он создал мощную базу в Малиновке, которая превратилась в Мекку лыжного спорта в Российской Федерации. Именно там появился «Подъем Бородавко», как я его назвал, который показал, насколько наши спортсмены физически готовы соревноваться в современных условиях.
В течение пяти лет Владимир Федорович поддерживал лыжный спорт, спасибо ему большое за это. Мы лично с ним знакомы, поэтому, пользуясь случаем, хотел бы выразить ему слова благодарности.
Когда я узнал, что принято решение об остановке дальнейшего спонсирования с его стороны лыжников в Архангельской области, мы как одна из сильнейших команд России, предложили спортсменам представлять Республику Татарстан. Мы не можем позволить лучшим в мире лыжникам ходить и просить денег.
Пригласили их к нам, чтобы они могли выступать за нашу республику. У нас есть хорошая материальная база, одна из лучших в стране, мы постоянно всем этим занимаемся», – сказал Ильшат Фардиев.
После скандала с трассой в Малиновке от области отказался спонсор – топ-лыжники бегут в другие регионы
а для чего это ??? )))))))