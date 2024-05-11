Глава Федерации лыжных гонок Татарстана о переходах спортсменов: «Мы не можем позволить лучшим в мире лыжникам ходить и просить денег»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Наталья Терентьева (Непряева) Анастасия Фалеева Вероника Степанова Савелий Коростелев Ильшат Фардиев Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок Татарстана высказался о переходах спортсменов.

Ранее стало известно, что Вероника Степанова, Наталья Терентьева, Савелий Коростелев и Анастасия Фалеева будут выступать за Татарстан.

«В первую очередь мы бы хотели поблагодарить Владимира Буторина – одного из основателей и спонсора лыжного спорта в Архангельской области.

Именно он создал мощную базу в Малиновке, которая превратилась в Мекку лыжного спорта в Российской Федерации. Именно там появился «Подъем Бородавко», как я его назвал, который показал, насколько наши спортсмены физически готовы соревноваться в современных условиях.

В течение пяти лет Владимир Федорович поддерживал лыжный спорт, спасибо ему большое за это. Мы лично с ним знакомы, поэтому, пользуясь случаем, хотел бы выразить ему слова благодарности.

Когда я узнал, что принято решение об остановке дальнейшего спонсирования с его стороны лыжников в Архангельской области, мы как одна из сильнейших команд России, предложили спортсменам представлять Республику Татарстан. Мы не можем позволить лучшим в мире лыжникам ходить и просить денег.

Пригласили их к нам, чтобы они могли выступать за нашу республику. У нас есть хорошая материальная база, одна из лучших в стране, мы постоянно всем этим занимаемся», – сказал Ильшат Фардиев.

После скандала с трассой в Малиновке от области отказался спонсор – топ-лыжники бегут в другие регионы

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5 комментариев
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я так понимаю все эти федерации разных видов спорта существуют еще и в каждой республике области и крае ???
а для чего это ??? )))))))
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Ответ Rygeek
В России спорт содержится государством - что непонятного?
зачем ? какой гос-ву от этого прок ?
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Ответ Rygeek
Экономика такая, со времен Ивана Грозного.
странные они какие-то и этот иван тожы))))))))
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