Дмитрий Губерниев: «Большунов заслуживает настоящей кинематографической саги»

Дмитрий Губерниев сказал о том, про какого спортсмена стоит снять фильм.

«Если говорить про нынешнее поколение наших спортсменов, мне кажется, что заслуживает настоящей кинематографической саги. Из фильмов про лыжников был достойный про Галину Кулакову. А все, что выходило потом типа «Желтый снег» (вероятно, речь про фильм «Белый снег» про – Sports), невозможно смотреть. Надеюсь, про Большунова будет снят блестящий фильм.

Очень рад, что выйдет фильм про Юрия Сергеевича Тюкалова — нашего первого олимпийского чемпион по академической гребле, блокадника. Заслуженный художник Российской Федерации, невероятный человек. Он по-настоящему легенда. И про него выйдет фильм. Я как гребец невероятно рад этому факту. Это человек меня сильно вдохновлял. Он реализовал себя как в спорте, так и после завершения невероятной карьеры.

Достоин ли кто-то из футболистов фильма? Из нынешних вряд ли. Можно пошутить на тему эротической саги про Артема Дзюбу. Но если серьезно, из ныне действующих российских футболистов точно никто не достоин фильма. Мне кажется, это будет испытанием для зрителей.

Сейчас вот будет фильм про Костомарова. А сам процесс съемок — прекрасная история. Те испытания, которые преодолел и продолжает преодолевать Роман, достойны уважения. Это заслуживает большого кинематографического полотна», – сказал .