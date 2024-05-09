Карлссон рассказала, что планирует завершить карьеру через три года: «Мне нравится ставить дедлайны. Но все еще может измениться»

Шведская лыжница Фрида Карлссон сообщила, что завершит карьеру через три года.

– Мне нравится ставить дедлайны. Именно так я работаю лучше всего. Так было всегда, с тех пор, как я ходила в школу.

Это помогает мотивировать себя. Чувствовать, что то, что я делаю, не вечно, и использовать это в полной мере. Что я сделаю все, что смогу, за эти три года.

– Чемпионат мира в Фалуне и финал Кубка мира в Соллефтео (в 2027 году – Sports) – звучит как идеальное завершение?

– Да... Это возможность написать историю. И это меня очень мотивирует. Но все еще может измениться, – сказала 24-летняя .