Карлссон рассказала, что планирует завершить карьеру через три года: «Мне нравится ставить дедлайны. Но все еще может измениться»
Шведская лыжница Фрида Карлссон сообщила, что завершит карьеру через три года.
– Мне нравится ставить дедлайны. Именно так я работаю лучше всего. Так было всегда, с тех пор, как я ходила в школу.
Это помогает мотивировать себя. Чувствовать, что то, что я делаю, не вечно, и использовать это в полной мере. Что я сделаю все, что смогу, за эти три года.
– Чемпионат мира в Фалуне и финал Кубка мира в Соллефтео (в 2027 году – Sports) – звучит как идеальное завершение?
– Да... Это возможность написать историю. И это меня очень мотивирует. Но все еще может измениться, – сказала 24-летняя Карлссон.