Вероника Степанова: «Матыцину достался супернепростой период на посту министра спорта»

Вероника Степанова поблагодарила Олега Матыцина за работу министром спорта.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить министром спорта Михаила Дегтярева. С 2020 года эту должность занимал Матыцин.

«Мое личное «спасибо за все, что Вы сделали» Олегу Васильевичу Матыцину.

Супернепростой ему достался период на посту: стал министром в январе 2020-го, как раз когда ковид начал закрывать, отменять соревнования. Затем враждебные России политики и спортивные чиновники попробовали «отменить» уже весь наш спорт в 2022-м.

То, что мы, профессиональные российские спортсмены, имеем возможность тренироваться и выступать, что система работает, рождает Савелиев Коростелевых и Алин Пеклецовых – его огромная заслуга. Интересно и полезно было с Вами сотрудничать, Олег Васильевич – и удачи на новой работе!» – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова в своем телеграм-канале.

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