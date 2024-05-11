Вероника Степанова: «Матыцину достался супернепростой период на посту министра спорта»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Олег Матыцин Министерство спорта России Михаил Дегтярев Вероника Степанова Савелий Коростелев Алина Пеклецова Лыжи

Вероника Степанова поблагодарила Олега Матыцина за работу министром спорта.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить министром спорта Михаила Дегтярева. С 2020 года эту должность занимал Матыцин.

«Мое личное «спасибо за все, что Вы сделали» Олегу Васильевичу Матыцину.

Супернепростой ему достался период на посту: стал министром в январе 2020-го, как раз когда ковид начал закрывать, отменять соревнования. Затем враждебные России политики и спортивные чиновники попробовали «отменить» уже весь наш спорт в 2022-м.

То, что мы, профессиональные российские спортсмены, имеем возможность тренироваться и выступать, что система работает, рождает Савелиев Коростелевых и Алин Пеклецовых – его огромная заслуга. Интересно и полезно было с Вами сотрудничать, Олег Васильевич – и удачи на новой работе!» – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова в своем телеграм-канале.

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2 комментария
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Странный пост, бывшие и опытные спорсмены уже вовсю восхваляют мишку-бара-банщика. Степанова буксует не туда.
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Это не Степанова буксует, а супруг, вы текст перечитайте им составленный ,в конце статьи только не хватает, по заказу первого канала или канал Россия, могу ошибаться где сейчас супруг с RT работает)
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