«Дегтярев в теме, хорошо знает спорт». Вице-спикер Госдумы Жуков о смене министра спорта РФ

Вице-спикер Госдумы Жуков заявил, что Михаил Дегтярев хорошо знает спорт.

Ранее премьер‑министр РФ Михаил Мишустин предложил кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта. С 2020 года эту должность занимал Олег Матыцин.

«В Госдуме он (Дегтярев) возглавлял комитет по спорту, сам спортсмен. Он в теме, хорошо знает спорт», – сказал вице-спикер Госдумы и почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Дегтяреву 42 года, он губернатор Хабаровского края. Также он мастер спорта по фехтованию и входит в правление Федерации хоккея России (ФХР).

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