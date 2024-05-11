«Дегтярев в теме, хорошо знает спорт». Вице-спикер Госдумы Жуков о смене министра спорта РФ

Теги Александр Жуков ОКР Министерство спорта России Михаил Дегтярев Фехтование

Вице-спикер Госдумы Жуков заявил, что Михаил Дегтярев хорошо знает спорт.

Ранее премьер‑министр РФ Михаил Мишустин предложил кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта. С 2020 года эту должность занимал Олег Матыцин.

«В Госдуме он (Дегтярев) возглавлял комитет по спорту, сам спортсмен. Он в теме, хорошо знает спорт», – сказал вице-спикер Госдумы и почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Дегтяреву 42 года, он губернатор Хабаровского края. Также он мастер спорта по фехтованию и входит в правление Федерации хоккея России (ФХР).

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20 комментариев
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"Дегтярёв в теме" - этой фразы вполне достаточно.
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Однажды давным-давно римский император Калигула назначил собственного КОНЯ сенатором.
Уверен, все тогдашние сенаторы поддержали хором!
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И в какой же он теме.Хорошо знает банное дело,великолепно разбирается в парных вениках.
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Помню как он молодежку с чемпионством поздравлял) когда спустя много лет повтор финала показали😂
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Надо было ещё "за базар отвечаю" добавить
А Лайшева в замы
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Похоже все высокопоставленные чиновники и начальники прекрасно знают Мишу Дегтярёва и настоятельно рекомендуют……..
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Он 18 матчей посмотрел
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не зря же в бане моется с кем надо
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В теме - это смотрит Матч-ТВ?
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Дно в русском спорте ещё не пробито, этот товарищ поможет это сделать
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Ответ Potapson
"Дегтярёв в теме" - этой фразы вполне достаточно.
И в доле.
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Это просто клиника
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Все дружно начали облизывать кандидата, как на подбор.
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Ответ shahmur
В теме - это смотрит Матч-ТВ?
Нет, в теме спорта – это значит, что в своё время, видимо, одним из основных критериев их отбора было "спортивного телосложения".
Ну а что?! Ну нравились спортивненькие🤷‍♂️
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Ответ Arcanar
Как раз в вениках ему разбираться было совсем не обязательно.
Вы не в курсе, как Горбачев стал членом политбюро?
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Ответ Светлана Романова
И в какой же он теме.Хорошо знает банное дело,великолепно разбирается в парных вениках.
Как раз в вениках ему разбираться было совсем не обязательно.
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Ответ Potapson
"Дегтярёв в теме" - этой фразы вполне достаточно.
читает комменты на спортсе
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Вопрос на засыпку

Скажите, чем отличаются банные посиделки Жирика, в которых участвовал наш Михрютка Дегтярев, от известной "голой" вечеринки? И там, и там публичное место, и там, и там большое скопление людей, и то, и другое мероприятие зафиксировано на камеру и выложено на всеобщее обозрение. Почему за одно мероприятие участника штрафуют и сажают на 15 суток, а за другое назначают губернатором, а потом и министром? Неужели дело в носке? Ведь больше никаких отличий по сути нет.
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Хочешь избавиться-повысь в должности.Ничего сейчас не значащей.Вроде у него в Хабаровском крае неплохо получалось.
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Матыцин тоже "в теме" был... а толку???...
хотя ещё по назначению на "расстрельную" должность губернатором был понятно, что это транзитное в министерство назначение...
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