«Дегтярев в теме, хорошо знает спорт». Вице-спикер Госдумы Жуков о смене министра спорта РФ
Вице-спикер Госдумы Жуков заявил, что Михаил Дегтярев хорошо знает спорт.
Ранее премьер‑министр РФ Михаил Мишустин предложил кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта. С 2020 года эту должность занимал Олег Матыцин.
«В Госдуме он (Дегтярев) возглавлял комитет по спорту, сам спортсмен. Он в теме, хорошо знает спорт», – сказал вице-спикер Госдумы и почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
Дегтяреву 42 года, он губернатор Хабаровского края. Также он мастер спорта по фехтованию и входит в правление Федерации хоккея России (ФХР).
Парился в бане с Жириновским, хотел перекрасить Кремль и рвался в космос: у нас новый министр спорта
Уверен, все тогдашние сенаторы поддержали хором!
А Лайшева в замы
Ну а что?! Ну нравились спортивненькие🤷♂️
Скажите, чем отличаются банные посиделки Жирика, в которых участвовал наш Михрютка Дегтярев, от известной "голой" вечеринки? И там, и там публичное место, и там, и там большое скопление людей, и то, и другое мероприятие зафиксировано на камеру и выложено на всеобщее обозрение. Почему за одно мероприятие участника штрафуют и сажают на 15 суток, а за другое назначают губернатором, а потом и министром? Неужели дело в носке? Ведь больше никаких отличий по сути нет.
хотя ещё по назначению на "расстрельную" должность губернатором был понятно, что это транзитное в министерство назначение...