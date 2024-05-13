Вяльбе о ситуации с медиаконтрактом FIS: «Нам сейчас нет смысла в это вмешиваться. Но мы поддерживали идею централизации»

Теги телевидение лыжные гонки ФЛГР FIS Елена Вяльбе Лыжи

Елена Вяльбе считает, что нет смысла вмешиваться в ситуацию вокруг контракта FIS.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) заключила 8-летнее соглашение с маркетинговой компанией Infront. Предполагается, что с сезона-2026/27 продажа телеправ на соревнования будет централизованной, против чего выступают ассоциации Австрии, Германии, Италии, Норвегии, Словении, Финляндии, Швейцарии и Швеции, которые прежде самостоятельно реализовывали свои права.

«Мы изначально поддерживали централизованное распределение прав, наше мнение не изменилось. Сколько планирует получать ассоциация? Мы эту тему никогда не обсуждали.

У них там идет какая-то война, мы только со стороны наблюдаем за этим, нам сейчас нет смысла в это вмешиваться. Но мы поддерживали идею централизации», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.

FIS о доходах по медиаконтракту: «Нет причин, по которым Россия не будет участвовать в перераспределении, но решение примет совет FIS»

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