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    Хайо Зеппельт: «Вероятно, WADA не восстановит РУСАДА 15 ноября»

    Теги допинг WADA РУСАДА Хайо Зеппельт

    Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Российское антидопинговое агентство, вероятнее всего, не будет восстановлено в своих правах 15 ноября.

    В среду состоится заседание WADA, на котором будет решаться вопрос восстановления РУСАДА.

    «Вероятно, WADA вновь признает РУСАДА несоответствующим своему кодексу», – сообщил Зеппельт со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

    По словам Зеппельта, главными причинами этого является отказ России признать доклад Ричарда Макларена и отказ предоставить доступ к допинг-пробам московской антидопинговой лаборатории.

    Отстранение РУСАДА может негативно повлиять на шансы россиян выступить в Пхенчхане-2018.

    РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA 18 ноября 2015 года.

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