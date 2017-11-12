Хайо Зеппельт: «Вероятно, WADA не восстановит РУСАДА 15 ноября»

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Российское антидопинговое агентство, вероятнее всего, не будет восстановлено в своих правах 15 ноября.

В среду состоится заседание WADA, на котором будет решаться вопрос восстановления РУСАДА.

«Вероятно, WADA вновь признает РУСАДА несоответствующим своему кодексу», – сообщил Зеппельт со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам Зеппельта, главными причинами этого является отказ России признать доклад Ричарда Макларена и отказ предоставить доступ к допинг-пробам московской антидопинговой лаборатории.

Отстранение РУСАДА может негативно повлиять на шансы россиян выступить в Пхенчхане-2018.

РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA 18 ноября 2015 года.