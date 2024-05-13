FIS о доходах по медиаконтракту: «Нет причин, по которым Россия не будет участвовать в перераспределении, но решение примет совет FIS»

FIS рассказала об участии России в распределении доходов от нового контракта.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) заключила 8-летнее соглашение с маркетинговой компанией Infront.

«В принципе, все страны – члены FIS выиграют от распределения, предусмотренного соглашением между FIS и Infront. В настоящее время нет причин, по которым Россия и Белоруссия не будут участвовать в этом перераспределении, но окончательное решение будет принято советом FIS на его следующих заседаниях», – сообщили в FIS.

Сообщалось, что FIS пересмотрела принцип реализации маркетинговых прав: с сезона-2026/27 предполагается централизованная продажа телеправ на соревнования, против чего выступают федерации Австрии, Германии, Италии, Норвегии, Словении, Финляндии, Швейцарии и Швеции, которые прежде самостоятельно реализовывали свои права.

FIS пока не утвердила порядок распределения доходов между национальными ассоциациями. Утверждается, что 8-летнее соглашение принесет организации более 100 млн евро сверх текущего показателя, а минимальная гарантия продаж составит более 600 млн.