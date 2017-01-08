Елена Вяльбе: «На фоне всех обвинений лгуна Родченкова мы доказываем, что сильны телом и духом»
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу Сергея Устюгова в многодневке «Тур де Ски».
«Кроме слов радости за Сергея и гордости за него и Россию слов и нет! Очень рада, что у нас есть такие молодые, талантливые спортсмены, для нас сейчас это очень важно.
На фоне всех обвинений лгуна Родченкова мы доказываем, что мы сильны и телом и духом! Жаль только, что не все верят правде, которую мы говорим, уверена, что Бог все видит и наши сегодняшние результаты будут доказательством нашей чистоплотности», – сказала Вяльбе.
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