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    Елена Вяльбе: «На фоне всех обвинений лгуна Родченкова мы доказываем, что сильны телом и духом»

    Теги Кубок мира допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски ФЛГР Елена Вяльбе Григорий Меньшенин Сергей Устюгов

    Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу Сергея Устюгова в многодневке «Тур де Ски».

    «Кроме слов радости за Сергея и гордости за него и Россию слов и нет! Очень рада, что у нас есть такие молодые, талантливые спортсмены, для нас сейчас это очень важно.

    На фоне всех обвинений лгуна Родченкова мы доказываем, что мы сильны и телом и духом! Жаль только, что не все верят правде, которую мы говорим, уверена, что Бог все видит и наши сегодняшние результаты будут доказательством нашей чистоплотности», – сказала Вяльбе.

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    • Александр Легков, победитель Тур де Ски-2013 и олимпийский чемпион-2014
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      1%
    • Сергей Устюгов, победитель Тур де Ски-2017
      30%

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