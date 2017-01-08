Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу Сергея Устюгова в многодневке «Тур де Ски».

«Кроме слов радости за Сергея и гордости за него и Россию слов и нет! Очень рада, что у нас есть такие молодые, талантливые спортсмены, для нас сейчас это очень важно.

На фоне всех обвинений лгуна Родченкова мы доказываем, что мы сильны и телом и духом! Жаль только, что не все верят правде, которую мы говорим, уверена, что Бог все видит и наши сегодняшние результаты будут доказательством нашей чистоплотности», – сказала Вяльбе.