Дегтярев о предложении возглавить Минспорт: «Это было неожиданно. Я как солдат президента обещал ему развивать Хабаровский край»

Теги Владимир Путин Министерство спорта России Политика Михаил Дегтярев Легкая атлетика

Михаил Дегтярев назвал неожиданным предложение возглавить министерство спорта.

«Это, конечно, было неожиданно. Я как солдат президента обещал Владимиру Владимировичу развивать Хабаровский край. Очень многое сделано в регионе, еще больше запланировано.

Это предложение было неожиданным, но уверен, что в Хабаровском крае все будет хорошо», – сказал кандидат на пост министра спорта России.

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14 комментариев
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Солдаты, полевые командиры… и чего все эти бойцы в спорте делают? Шли бы на фронт уже.
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Этим многопрофильным "солдатам" безразлично что "развивать", главное чтобы у кормушки быть. И начальству для этого всецело угождать.
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Одни солдаты среди губернаторов. Лучше бы людьми оставались..
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С одной стороны рад за Хабаровск, что этого бездаря убрали! С другой стороны, он ведь теперь будет спорт разрушать.....
Когда же в России поймут что минстром спорта должен быть человек, который имеет отношение к спорту, кто работал в данной сфере и у кого есть необходимые компетенции!
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Есть Хабаровчане? как развил?
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ЛДПР еще до Жирика окончательно дискредитировала себя когда Фургала кинули. Вот он развивал Край, но это никому оказалось не надо.
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Ответ Nothern Lord
Солдаты, полевые командиры… и чего все эти бойцы в спорте делают? Шли бы на фронт уже.
Так он хотел) Я, говорит, и сам бы пошел на сво. И тут же заржал, не смог сдержаться. Типа ищите дурачка) Ну в россии дурачков на сто лет припасено.
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Очередной солдат президента! Почему ещё не на фронте, там СВО в самом разгаре, страна в опасности?! Насисты и натовцы окружают со всех сторон, а он сидит рассуждает! Кто Родину спасать будет, немедленно посадить в эшелон и на передовую, хватит уже болтать языком, пора своего президента по настоящему защитить, жизнь положить, если потребуется!!!…
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Солдат банных войск
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Больше всего умиляет то, что sports.ru заметает под ковёр, что Дехтярёв был одним из основных авторов и двигателей законопроекта о независимых спортивных лигах в России (тема сейчас выходит на финишную прямую повторно).
https://www.pnp.ru/social/degtyarev-predlozhil-sozdat-nezavisimye-sportivnye-ligi.html

Но будут из дяди дебила делать, ага)
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Свинца этому верному солдату! Пусть докажет преданность.
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"Я как солдат президента " --- А мы то думали, что как солдат Росссии.
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Был соколом Жириновского, стал солдатом президента...
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Этот тот бывший юнец из банной свиты Жириновского?
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