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    «Правда на нашей стороне», – российские бобслеисты поддержали отстраненных спортсменов

    Теги Сочи-2014 допинг скелетон МОК фото Кубок мира Александр Третьяков сборная России (бобслей) бобслей сборная России (скелетон) сборная России жен (скелетон) Александр Касьянов Алексей Пушкарев Елена Никитина Максим Андрианов Юлия Канакина Рената Хузина Михаил Мордасов

    Российские бобслеисты, выступавшие на этапе Кубка мира в канадском Уистлере, поддержали коллег по сборной, которых Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх и лишил медалей Сочи-2014. 

    «Правда на нашей стороне. Сочи-2014», – было написано на бобах Максима Андрианова и Михаила Мордасова. Та же надпись присутствовала на бобе Александра Касьянова и Алексея Пушкарева.

    Накануне российские скелетонистки также выступили в поддержку отстраненных россиян.

    Юлия Канакина и Рената Хузина вышли на старт Кубка мира в Уистлере со скелетонами, на которых были написаны слова поддержки в адрес Александра Третьякова и Елены Никитиной.

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