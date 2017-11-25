«Правда на нашей стороне», – российские бобслеисты поддержали отстраненных спортсменов

Российские бобслеисты, выступавшие на этапе Кубка мира в канадском Уистлере, поддержали коллег по сборной, которых Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх и лишил медалей Сочи-2014.

«Правда на нашей стороне. Сочи-2014», – было написано на бобах Максима Андрианова и Михаила Мордасова. Та же надпись присутствовала на бобе Александра Касьянова и Алексея Пушкарева.

Накануне российские скелетонистки также выступили в поддержку отстраненных россиян.

Юлия Канакина и Рената Хузина вышли на старт Кубка мира в Уистлере со скелетонами, на которых были написаны слова поддержки в адрес Александра Третьякова и Елены Никитиной.

«Выпьем по пиву, мы рады золоту». Иностранцы забирают русские медали Сочи

У России отняли еще 2 золота Сочи. Мы потеряли лидерство в медальном зачете