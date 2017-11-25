«Правда на нашей стороне», – российские бобслеисты поддержали отстраненных спортсменов
Российские бобслеисты, выступавшие на этапе Кубка мира в канадском Уистлере, поддержали коллег по сборной, которых Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх и лишил медалей Сочи-2014.
«Правда на нашей стороне. Сочи-2014», – было написано на бобах Максима Андрианова и Михаила Мордасова. Та же надпись присутствовала на бобе Александра Касьянова и Алексея Пушкарева.
Накануне российские скелетонистки также выступили в поддержку отстраненных россиян.
Юлия Канакина и Рената Хузина вышли на старт Кубка мира в Уистлере со скелетонами, на которых были написаны слова поддержки в адрес Александра Третьякова и Елены Никитиной.
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