Олег Матыцин: «Соревнования с международным участием, которые проводит Россия, привлекают спортсменов со всех континентов»
Олег Матыцин пригласил атлетов всех стран к участию в соревнованиях в России.
«Мы неоднократно подчеркивали, что спорт – это не арена для политических баталий. Россия демонстрирует открытость для всех стран, национальностей и конфессий.
Соревнования с международным участием, которые проводит Россия, привлекают спортсменов со всех континентов как высоким уровнем организации, гостеприимством, так и возможностью состязаться с сильнейшими в честной борьбе и равных условиях.
Мы приглашаем спортсменов всех стран к участию в соревнованиях. Считаем, что спорт должен объединять, а не разрушать», – сказал Матыцин в ходе своего выступления на отчете правительства в Госдуме.
Также он высказался о развитии спорта в новых регионах РФ.
«В ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях обеспечиваются все необходимые условия для развития спорта, оказывается материальное, организационное и методическое содействие.
Мы оказываем всестороннюю поддержку нашим спортсменам. Несмотря на различные ограничения и давление со стороны иностранных организаций, Россия успешно создает и проводит соревнования.
Возрождена Всероссийская Спартакиада для сильнейших спортсменов, запущены Игры стран СНГ – в 2025 году уже третьи игры пройдут в Азербайджане.
В этом году в Казани с успехом прошел Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» в формате фиджитал, теперь в столице Татарстана идет активная подготовка к Играм БРИКС, в Якутске планируются к проведению уде традиционные «Дети Азии», – отметил министр спорта.
И так получилось - тихо добавил Матыцин - что эти спортсмены уже учатся у нас в Университете имени Патриса Лумумбы.
Что-то странное твориться между нами.
Только я один, похоже, не чудак.
Я гоняюсь за деньгами, за деньгами
И со мною вам справиться никак.
Люди пьяные дурманом, люди едут за фантомом
Люди полные фантазий и тоски,
А я еду, а я еду за деньгами.
Ведь бесплатно едут только дураки...
Кто последний в кассу?