Олег Матыцин пригласил атлетов всех стран к участию в соревнованиях в России.

«Мы неоднократно подчеркивали, что спорт – это не арена для политических баталий. Россия демонстрирует открытость для всех стран, национальностей и конфессий.

Соревнования с международным участием, которые проводит Россия, привлекают спортсменов со всех континентов как высоким уровнем организации, гостеприимством, так и возможностью состязаться с сильнейшими в честной борьбе и равных условиях.

Мы приглашаем спортсменов всех стран к участию в соревнованиях. Считаем, что спорт должен объединять, а не разрушать», – сказал в ходе своего выступления на отчете правительства в Госдуме.

Также он высказался о развитии спорта в новых регионах РФ.

«В ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях обеспечиваются все необходимые условия для развития спорта, оказывается материальное, организационное и методическое содействие.

Мы оказываем всестороннюю поддержку нашим спортсменам. Несмотря на различные ограничения и давление со стороны иностранных организаций, Россия успешно создает и проводит соревнования.

Возрождена Всероссийская Спартакиада для сильнейших спортсменов, запущены Игры стран СНГ – в 2025 году уже третьи игры пройдут в Азербайджане.

В этом году в Казани с успехом прошел Международный мультиспортивный турнир « » в формате фиджитал, теперь в столице Татарстана идет активная подготовка к Играм БРИКС, в Якутске планируются к проведению уде традиционные « », – отметил министр спорта.