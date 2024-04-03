Олег Матыцин: «Соревнования с международным участием, которые проводит Россия, привлекают спортсменов со всех континентов»

Теги Спартакиада Олег Матыцин Министерство спорта России Дети Азии Игры стран СНГ Игры Будущего Игры БРИКС Легкая атлетика

Олег Матыцин пригласил атлетов всех стран к участию в соревнованиях в России.

«Мы неоднократно подчеркивали, что спорт – это не арена для политических баталий. Россия демонстрирует открытость для всех стран, национальностей и конфессий.

Соревнования с международным участием, которые проводит Россия, привлекают спортсменов со всех континентов как высоким уровнем организации, гостеприимством, так и возможностью состязаться с сильнейшими в честной борьбе и равных условиях.

Мы приглашаем спортсменов всех стран к участию в соревнованиях. Считаем, что спорт должен объединять, а не разрушать», – сказал Матыцин в ходе своего выступления на отчете правительства в Госдуме.

Также он высказался о развитии спорта в новых регионах РФ.

«В ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях обеспечиваются все необходимые условия для развития спорта, оказывается материальное, организационное и методическое содействие.

Мы оказываем всестороннюю поддержку нашим спортсменам. Несмотря на различные ограничения и давление со стороны иностранных организаций, Россия успешно создает и проводит соревнования.

Возрождена Всероссийская Спартакиада для сильнейших спортсменов, запущены Игры стран СНГ – в 2025 году уже третьи игры пройдут в Азербайджане.

В этом году в Казани с успехом прошел Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» в формате фиджитал, теперь в столице Татарстана идет активная подготовка к Играм БРИКС, в Якутске планируются к проведению уде традиционные «Дети Азии», – отметил министр спорта.

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34 комментария
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С Антарктиды кто приедет?
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С Австралией и Океанией не все так ясно! Австралия и Новая Зеландия - там все ясно, англосаксы. Но у нас же есть островное государство Вануату, которое признало Абхазию! Вануату, не подведи, участвуй в российских играх, без тебя у чиновников в отчётах не хватит целого континента!
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Ответ Заборостроитель
С Антарктиды кто приедет?
пингвины
+21
0
+21
Соревнования в России с международным участием привлекает спортсменов с разных континентов.
И так получилось - тихо добавил Матыцин - что эти спортсмены уже учатся у нас в Университете имени Патриса Лумумбы.
+16
-1
+15
Ответ Юрий Коптов
пингвины
А из Австралии?😏
+9
-1
+8
Ага, свой луна-парк с блэкджеком и шлюхами…
+9
-2
+7
Ответ Ингвар
С Австралией и Океанией не все так ясно! Австралия и Новая Зеландия - там все ясно, англосаксы. Но у нас же есть островное государство Вануату, которое признало Абхазию! Вануату, не подведи, участвуй в российских играх, без тебя у чиновников в отчётах не хватит целого континента!
А сильные кубинские спортсмены? Да и Абхазию зря Вы сбрасываете со счетов! Добавьте братушек белорусов! Вот это уровень! А не олимпиады в загнивающем Париже!
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А где-нибудь можно увидеть списки спортсменов с разных континентов по прошедшим двум Спартакиадам? 😏
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На всех континентах только и разговоров, что об Играх дружбы...
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Халва, халва...
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Повторять 100 раз в день перед зеркалом)
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Ответ Железная Леди
СНГ со всех контингннтов. Планы, планы.
«В ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях - кто-то модет ему сказать, что это не континенты? или спортивным министрам необязательно знать геогрфию? сколько стоит самый дешёвый глобус?
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Ответ Заборостроитель
А из Австралии?😏
Пауки со змеями приползут.
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Мухоморы?
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Наркоман какой-то
+3
0
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И 140 миллионов бескорысных спонсоров
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🤣🤡
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Ответ Заборостроитель
А из Австралии?😏
кенгуру прискачут... с пигвинами соревноваться в бадминтон, или что там по программе?
+2
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Ответ Заборостроитель
С Антарктиды кто приедет?
Antarctic Pingvins
+2
0
+2
и никого, кроме братьев по несчастью - белорусов..., даже биатлонисты из Казахстана, Монголии, Аргентины и Бразилии предпочли КМ нашему междусобойчику)))
+5
-3
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Олег Матыцин: «Соревнования с международным участием, которые проводит Россия, привлекают спортсменов со всех континентов»

Что-то странное твориться между нами.
Только я один, похоже, не чудак.
Я гоняюсь за деньгами, за деньгами
И со мною вам справиться никак.
Люди пьяные дурманом, люди едут за фантомом
Люди полные фантазий и тоски,
А я еду, а я еду за деньгами.
Ведь бесплатно едут только дураки...
+2
0
+2
Ответ Заборостроитель
А из Австралии?😏
кенгуру
+1
0
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Ответ veramarso
А где-нибудь можно увидеть списки спортсменов с разных континентов по прошедшим двум Спартакиадам? 😏
Ну с картофельного континента наверное есть у него)
+4
-3
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Отчитался по полной)))
Кто последний в кассу?
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Бгг..
+3
-2
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Зря так сильно тужится - громким будет пук.
+4
-3
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тебя там в отставку требуют из-за того, что Валиеву из сборной исключил... а ты очередное "бла-бла-бла"....
+2
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Нет, ну так-то кто бы спорил. Всё верно же. Вопрос в том - кто приедет-то в итоге?
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Такое ощущение, что ченуши пытаются сами себя в этом убедить.
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Ответ Чёрный тюльпан
Пауки со змеями приползут.
А сумчатые не хотят приехать?😅
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