Глава оргкомитета Игр дружбы: «Участие в соревнованиях подтвердили десятки стран»

Десятки стран подтвердили участие во Всемирных Играх дружбы.

Об этом заявил генеральный директор оргкомитета соревнований Алексей Сорокин.

— Уже есть понимание, сколько стран подтвердили участие в Играх дружбы?

— Это десятки стран. Пока не хотелось бы деталей, нужно подождать с этим. Разумеется, есть представители видов спорта, которые медленнее реагируют, есть те, кто быстрее. Но деталей мы пока давать не будем, — сказал Сорокин.