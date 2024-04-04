Глава оргкомитета Игр дружбы: «Участие в соревнованиях подтвердили десятки стран»

Теги Матч ТВ Игры дружбы Алексей Сорокин Водные виды

Десятки стран подтвердили участие во Всемирных Играх дружбы.

Об этом заявил генеральный директор оргкомитета соревнований Алексей Сорокин.

— Уже есть понимание, сколько стран подтвердили участие в Играх дружбы?

— Это десятки стран. Пока не хотелось бы деталей, нужно подождать с этим. Разумеется, есть представители видов спорта, которые медленнее реагируют, есть те, кто быстрее. Но деталей мы пока давать не будем, — сказал Сорокин. 

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9 комментариев
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Десятки стран - студенты Университета имени Патриса Лумумбы .
Так получилось.
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Да можно и из ста стран участников набрать. Вопрос, что за уровень будет у этих "спортсменов"
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Список стран! --- Ни ОДНА страна пока не заявила о своём участии.
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Понятно. Десятки неизвестных стран. Что это за Игры, если даже их участников обнародовать нельзя?
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НОК этих стран подтвердили,или это какие-то индивидуалы,типа африканских наблюдателей на самых честных в истории планеты выборах Путина на должность Путина?
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