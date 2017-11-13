Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Алексей Воевода: «Скажу Освальду: «Приезжай ко мне и попробуй забрать медали Сочи-2014»

    Теги Сочи-2014 допинг МОК Алексей Воевода бобслей Денис Освальд

    Двукратный олимпийский чемпион Алексей Воевода прокомментировал подозрения в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014.

    Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда занимается перепроверкой допинг-проб российских спортсменов, которые подозреваются в причастности к манипуляциям с пробами.

    «А я скажу: «Освальд, приезжай ко мне на родину и попробуй забери». Вот и все.

    Просто давят. На военных уже не подавишь – страшно. Кто остались? Спортсмены. Они думают: давайте спортсменов подавим. Еще и сейчас Олимпиада, выборы. Пытаются зайти с этой стороны», — сказал Воевода в эфире телеканала «Россия 1».

    Новый медальный зачет Сочи: у России минус 4 награды

    Допинг в Сочи: версия России, которую не услышат

    У кого, кроме Легкова, есть царапины на допинг-пробах

    Опрос

    А теперь вы верите, что Россия честно выигрывала в Сочи-2014 ?

    68864 голосa 240
    • Да
      38%
    • Нет
      62%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться