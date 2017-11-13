Алексей Воевода: «Скажу Освальду: «Приезжай ко мне и попробуй забрать медали Сочи-2014»

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Воевода прокомментировал подозрения в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014.

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда занимается перепроверкой допинг-проб российских спортсменов, которые подозреваются в причастности к манипуляциям с пробами.

«А я скажу: «Освальд, приезжай ко мне на родину и попробуй забери». Вот и все.

Просто давят. На военных уже не подавишь – страшно. Кто остались? Спортсмены. Они думают: давайте спортсменов подавим. Еще и сейчас Олимпиада, выборы. Пытаются зайти с этой стороны», — сказал Воевода в эфире телеканала «Россия 1».

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