Сегодня комиссия МОК заслушает дела Вилухиной и Романовой
Сегодня комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда заслушает дела российских биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой.
Фамилии спортсменок, уже завершивших карьеру, были упомянуты в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового комитета (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Вилухина и Романова подозреваются в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр в Сочи, в частности – в манипуляциях с допинг-пробами.
В Сочи-2014 Вилухина завоевала серебро в спринте, а вместе с Романовой, Ольгой Зайцевой и Екатериной Шумиловой стала второй в эстафете.
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