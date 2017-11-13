Сегодня комиссия МОК заслушает дела Вилухиной и Романовой

Сегодня комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда заслушает дела российских биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

Фамилии спортсменок, уже завершивших карьеру, были упомянуты в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового комитета (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Вилухина и Романова подозреваются в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр в Сочи, в частности – в манипуляциях с допинг-пробами.

В Сочи-2014 Вилухина завоевала серебро в спринте, а вместе с Романовой, Ольгой Зайцевой и Екатериной Шумиловой стала второй в эстафете.

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