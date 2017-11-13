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    Сегодня комиссия МОК заслушает дела Вилухиной и Романовой

    Теги Сочи-2014 сборная России жен допинг МОК Яна Романова Ольга Вилухина Денис Освальд

    Сегодня комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда заслушает дела российских биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

    Фамилии спортсменок, уже завершивших карьеру, были упомянуты в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового комитета (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Вилухина и Романова подозреваются в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр в Сочи, в частности – в манипуляциях с допинг-пробами.

    В Сочи-2014 Вилухина завоевала серебро в спринте, а вместе с Романовой, Ольгой Зайцевой и Екатериной Шумиловой стала второй в эстафете.

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