В Будапеште проходят заключительные соревнования плавательного турнира с участием российских пловцов

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Женщины

Комбинированная эстафета 4х100 м

Российская команда в составе Анастасии Фесиковой, Натальи Иванеевой, Светланы Чимровой и Вероники Поповой вышла в финал, показав четвертое время (3.57,53). Лучший результат продемонстрировали американки — 3.55,95.

Мужчины

Комбинированная эстафета 4х100 м

Россияне Григорий Тарасевич, Антон Чупков, Даниил Пахомов и Данила Изотов вышли в финал комбинированной эстафеты с третьим результатом (3.32,12). Первое время — у американцев (3.29,66).

Финалы на этих дистанциях пройдут сегодня вечером. Начало заплывов — в 18.30 по московскому времени.