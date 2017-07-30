Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Плавание. Чемпионат мира. Мужская и женская команды России вышли в финал комбинированной эстафеты

    Теги результаты чемпионат мира сборная России сборная России жен Анастасия Фесикова (Зуева) сборная США сборная США жен Данила Изотов Вероника Попова Светлана Чимрова Антон Чупков Даниил Пахомов Григорий Тарасевич Наталья Иванеева

    В Будапеште проходят заключительные соревнования плавательного турнира с участием российских пловцов

    Чемпионат мира

    Будапешт, Венгрия

    Женщины

    Комбинированная эстафета 4х100 м

    Российская команда в составе Анастасии Фесиковой, Натальи Иванеевой, Светланы Чимровой и Вероники Поповой вышла в финал, показав четвертое время (3.57,53). Лучший результат продемонстрировали американки — 3.55,95.

    Мужчины

    Комбинированная эстафета 4х100 м

    Россияне Григорий Тарасевич, Антон Чупков, Даниил Пахомов и Данила Изотов вышли в финал комбинированной эстафеты с третьим результатом (3.32,12). Первое время — у американцев (3.29,66).

    Финалы на этих дистанциях пройдут сегодня вечером. Начало заплывов — в 18.30 по московскому времени.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться