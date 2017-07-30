Плавание. Чемпионат мира. Мужская и женская команды России вышли в финал комбинированной эстафеты
В Будапеште проходят заключительные соревнования плавательного турнира с участием российских пловцов
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Женщины
Комбинированная эстафета 4х100 м
Российская команда в составе Анастасии Фесиковой, Натальи Иванеевой, Светланы Чимровой и Вероники Поповой вышла в финал, показав четвертое время (3.57,53). Лучший результат продемонстрировали американки — 3.55,95.
Мужчины
Комбинированная эстафета 4х100 м
Россияне Григорий Тарасевич, Антон Чупков, Даниил Пахомов и Данила Изотов вышли в финал комбинированной эстафеты с третьим результатом (3.32,12). Первое время — у американцев (3.29,66).
Финалы на этих дистанциях пройдут сегодня вечером. Начало заплывов — в 18.30 по московскому времени.
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