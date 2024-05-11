Томас Бах: «Олимпийцы посылают важный сигнал: можно соревноваться друг с другом, но в то же время мирно жить вместе»

Теги МОК Томас Бах Париж-2024 Легкая атлетика

Томас Бах заявил, что спортсмены будут мирно сосуществовать на Играх в Париже.

«Когда лучшие спортсмены мира соберутся в Париже, они будут вдохновлять нас своими достижениями. Они будут яростными соперниками на спортивных площадках, но в то же время они будут мирно сосуществовать под одной крышей в Олимпийской деревне.

Таким образом, олимпийцы посылают важный сигнал: да, можно соревноваться друг с другом, но в то же время мирно жить вместе. Это олимпийское послание всему человечеству.

Только взявшись за руки, мы действительно сможем воплотить в жизнь наш олимпийский девиз: быстрее, выше, сильнее – вместе», – сказал глава МОК во время генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии в Бангкоке.

Материалы по теме

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Этот человек болен..
+7
-2
+5
нафиг эти ои, го на игры дружбы!
+6
-2
+4
вы с Макроном и так мирно живёте, зачем посылать сигналы?
+7
-3
+4
Ливерная колбаса, ч.2
+5
-2
+3
Помолчал бы ты лучше, глядишь - за умного сойдёшь.
+5
-3
+2
Как бы факел не потух в руках трансгендера на 25-ти сантиметровых шпильках от такого сарказма.
+2
0
+2
тот случай когда ему лучше промолчать...
+3
-2
+1
Угу) особенно израильтяне и американцы очень дружны с палестинцами, сирийцами, иранцами. Раньше юмор Баха вызывал улыбку, но сейчас уже не смешно. И ведь наверняка Израиль побомбит в очередной раз Сирию во время ОИ (про Палестину молчу), но МОК конечно же примет дозу "этодругина".
+2
-1
+1
Иди в Сене купайся.
+1
0
+1
Ответ sla3138
Иди в Сене купайся.
Возможно, уже...
+1
0
+1
Задолбали - сколько же как бы важных сигналов от олимпийцев.
Взасос-сайтеры.
+2
-2
0
бла
бла
(подсматривает в шпаргалку)
бла
+3
-3
0
Без спиртного не обошлось.
+2
-2
0
Анекдот про трусы и крестик как нельзя кстати
0
0
0
Его самого не стошнило от этой словесной пустой протухшей блевотины, что он наговорил ?
0
0
0
Лицемер!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий