Томас Бах: «Олимпийцы посылают важный сигнал: можно соревноваться друг с другом, но в то же время мирно жить вместе»
Томас Бах заявил, что спортсмены будут мирно сосуществовать на Играх в Париже.
«Когда лучшие спортсмены мира соберутся в Париже, они будут вдохновлять нас своими достижениями. Они будут яростными соперниками на спортивных площадках, но в то же время они будут мирно сосуществовать под одной крышей в Олимпийской деревне.
Таким образом, олимпийцы посылают важный сигнал: да, можно соревноваться друг с другом, но в то же время мирно жить вместе. Это олимпийское послание всему человечеству.
Только взявшись за руки, мы действительно сможем воплотить в жизнь наш олимпийский девиз: быстрее, выше, сильнее – вместе», – сказал глава МОК во время генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии в Бангкоке.
Взасос-сайтеры.
бла
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