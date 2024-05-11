Томас Бах: «Олимпийцы посылают важный сигнал: можно соревноваться друг с другом, но в то же время мирно жить вместе»

Томас Бах заявил, что спортсмены будут мирно сосуществовать на Играх в Париже.

«Когда лучшие спортсмены мира соберутся в Париже, они будут вдохновлять нас своими достижениями. Они будут яростными соперниками на спортивных площадках, но в то же время они будут мирно сосуществовать под одной крышей в Олимпийской деревне.

Таким образом, олимпийцы посылают важный сигнал: да, можно соревноваться друг с другом, но в то же время мирно жить вместе. Это олимпийское послание всему человечеству.

Только взявшись за руки, мы действительно сможем воплотить в жизнь наш олимпийский девиз: быстрее, выше, сильнее – вместе», – сказал глава МОК во время генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии в Бангкоке.