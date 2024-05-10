Глеб Гальперин: «На Игры Дружбы, кроме России, на данный момент заявилось 10 стран. У нас хорошие шансы привезти китайскую команду»

Глеб Гальперин рассказал, где в этом сезоне выступят российские прыгуны в воду.

– Это лето достаточно насыщенное по соревнованиям. После чемпионата России будут Игры БРИКС, в сентябре – Игры дружбы. Чемпионат России будет к ним отборочным.

Летом пройдет Кубок Кремля, который планируется на август. Так что этот сезон отличается количеством соревнований, в том числе и международных. В нынешней ситуации это очень важно. Федерация делает все возможное, чтобы и на Игры БРИКС, и на Игры дружбы приехало как можно больше стран-участников.

На данный момент, кроме сборной России, заявилось 10 стран. Мы очень ждем команду Китая. Думаю, у нас хорошие шансы привезти китайскую команду. Конечно, скорее всего, не основную, но в Китае второй, третий, четвертый составы очень сильные и конкурентоспособные. Ее приезд будет большим подспорьем.

Среди тех, кто заявлен – Индия, Венесуэла, Эквадор, Куба. Куба – достаточно сильная команда, они приезжали к нам на третий Кубок Евразийских стран. Она очень важна для состава участников Игр БРИКС.

Конечно, к нам приедут наши друзья из Беларуси и Армении. Также прилетит команда Бразилии, там прыжки в воду достаточно развиты. Будет интересно посмотреть на эту сборную, если она к нам приедет.

– Планируются зарубежные сборы для ребят? И как прошел сбор в Китае?

– Сборы в Китае очень важны, это маленькая победа нашей федерации. Там были прекрасные условия: открытый бассейн не только с прыжковыми вышками, но и с вышками для хайдайверов, батутно-акробатический зал, оборудованный по всем необходимым критериям для прыгунов.

Были специальные китайские батуты, не очень прыгучие – нужно прикладывать усилия. Для подготовки трамплинистов это очень важный снаряд.

На матчевую встречу в рамках этого сбора приезжали спортсмены из другого города. Это были не сильнейшие китайские спортсмены. Но сам факт был важен для налаживания взаимоотношений.

В дальнейшем это нам поможет в организации тренировочных мероприятий в Китае. Они будут знать, что мы постоянно приезжаем, будут уже спарринг-партнеры сильные.

– За два года три прыгуна в воду сменили спортивное гражданство. Не кажется, что после неучастия в Играх таких случаев будет ещё больше, чтобы успеть натурализоваться к Лос-Анджелесу?

– Я не думаю, что кто-то у нас будет специально менять гражданство для Олимпийских игр. И правительством, и федерацией ведется колоссальная работа, чтобы поддерживать спортсменов и в финансовом плане, и обеспечивать тренировочными мероприятиями, насыщенным календарем соревнований.

Да, сборные приезжают в основном одни и те же, но если на Игры БРИКС приедут бразильцы и китайцы, это будет уже хороший шаг, – сказал призер Олимпийских игр, член президиума Российской федерации прыжков в воду.