Свищев о расследовании в отношении пловцов: «World Aquatics теперь будет смотреть, кто в чем ходит, а мы должны отчитываться перед ними?»

Теги сборная России сборная России жен Владимир Сальников World Aquatics (FINA) Дмитрий Свищев Водные виды

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о расследовании в отношении пловцов.

Ранее стало известно, что World Aquatics подозревает российских пловцов в нарушении нейтральности на соревнованиях на международном турнире в Боснии и Герцеговине. На турнире спортсмены выступали в российской форме и демонстрировали российский флаг.

«Получается, что теперь Международная федерация плавания будет смотреть, кто в чем ходит, а мы должны отчитываться перед ними?

Это были соревнования не под эгидой World Aquatics. Поддерживаю Владимира Сальникова, он верно заметил это. Этот человек будет поопытнее многих в международной федерации», – рассказал Свищев.

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