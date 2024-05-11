Свищев о расследовании в отношении пловцов: «World Aquatics теперь будет смотреть, кто в чем ходит, а мы должны отчитываться перед ними?»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о расследовании в отношении пловцов.

Ранее стало известно, что World Aquatics подозревает российских пловцов в нарушении нейтральности на соревнованиях на международном турнире в Боснии и Герцеговине. На турнире спортсмены выступали в российской форме и демонстрировали российский флаг.

«Получается, что теперь Международная федерация плавания будет смотреть, кто в чем ходит, а мы должны отчитываться перед ними?

Это были соревнования не под эгидой . Поддерживаю Владимира , он верно заметил это. Этот человек будет поопытнее многих в международной федерации», – рассказал .