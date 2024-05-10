WADA о взносе от России: «Ограничения, действующие в мировой банковской системе, усложняют процесс получения»

Теги допинг WADA Министерство спорта России ТАСС Легкая атлетика

В WADA ответили на сообщение Минспорта РФ о нежелании принимать взнос.

Ранее заместитель министра спорта России Андрей Федоров сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство не принимает от России взнос за 2023 год.

«В настоящее время WADA поддерживает контакты с государственными органами России с целью получения взноса.

Ограничения, действующие в мировой банковской системе, усложняют этот процесс», — заявили в пресс-службе. 

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25 комментариев
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Уровень лицемерия зашкаливает. С целью получения взноса WADA контакт с Россией поддерживает, но вариант с восстановлением РУСАДА не рассматривает.
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"ВАДА поддерживает контакты с целью получения взноса". Конечно, будет поддерживать, мы им не нравимся, а денежки наши нравятся. Непонятно только одно, почему нас это устраивает, и зачем мы так стремимся платить.
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Может вот эти "ограничения" стукнут несколько раз уже по головам наших функционеров что не надо платить за то, чем мы не пользуемся. Эти ограничения точно нам на пользу.
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Ну если надо, то мы можем и наличкой в бауле занести. Видимо, не очень надо.
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На Западе, вообще, отстойная банковская система. Снять деньги целая проблема. До сих пор чеки выписывают в,, развитых странах,,. 🤣 К тому же дорогой и медленный интернет. Хаха. И эти неандертальцы учат нас в носу ковыряться. 🤣
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Ответ Viks
Пользуемся. Чтобы продолжать существовать в международной системе спорта - от этого кормятся тысячи российских чиновников.
Нет международной системы, там одни бандюги. Нет оплаты - значит и нашим надо обломить эту наживу.
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Запад сам устроил эту катавасию с банковскими платежами, а теперь сам и жалуется.
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Ответ Viks
Чтобы продолжать существовать в международной системе спорта - от этого кормятся тысячи российских чиновников.
Вот когда будем существовать - тогда и будем платить. А сейчас за что?
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А за что перечисления? Гордость должна же быть.
Пусть на свои "шикуют"...
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У ряда наших чиновников, как у Остапа Бендера, есть несколько сотен способов сравнительно честного вывода денег из бюджета.
Если есть такая патологическая необходимость заплатить, то, наверняка, найдут как.
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