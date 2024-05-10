WADA о взносе от России: «Ограничения, действующие в мировой банковской системе, усложняют процесс получения»

В WADA ответили на сообщение Минспорта РФ о нежелании принимать взнос.

Ранее заместитель министра спорта России Андрей Федоров сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство не принимает от России взнос за 2023 год.

«В настоящее время поддерживает контакты с государственными органами России с целью получения взноса.

Ограничения, действующие в мировой банковской системе, усложняют этот процесс», — заявили в пресс-службе.