Станислав Дружинин: «Дегтярев для нашего спорта не новый человек, он был членом совета президента по спорту. Люди представляют себе, как с ним работать»

Станислав Дружинин оценил кандидатуру Михаила Дегтярева на пост министра спорта.

11 мая премьер‑министр РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложение назначить Дегтярева министром спорта.

«Михаила Дегтярева знаю давно. Еще по его работе в Госдуме на посту председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. У нас сложились достаточно конструктивные отношения. Надеюсь, вместе с ним на работу в министерство придет Александр Никитин.

Дегтярев для нашего спорта не новый человек, он был членом совета президента по спорту, люди представляют себе, как с ним работать», – сказал президент Российской федерации прыжков в воду Дружинин.

Дегтяреву 42 года, он губернатор Хабаровского края. Также он является мастером спорта по фехтованию и входит в правление Федерации хоккея России (ФХР).

С 2020-го Министерство спорта России возглавлял Олег Матыцин.

Мишустин предложил кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта России