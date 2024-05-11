Станислав Дружинин: «Дегтярев для нашего спорта не новый человек, он был членом совета президента по спорту. Люди представляют себе, как с ним работать»

Теги ФХР Государственная дума Олег Матыцин РФПВ Министерство спорта России Михаил Дегтярев Станислав Дружинин Водные виды

Станислав Дружинин оценил кандидатуру Михаила Дегтярева на пост министра спорта.

11 мая премьер‑министр РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложение назначить Дегтярева министром спорта.

«Михаила Дегтярева знаю давно. Еще по его работе в Госдуме на посту председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. У нас сложились достаточно конструктивные отношения. Надеюсь, вместе с ним на работу в министерство придет Александр Никитин.

Дегтярев для нашего спорта не новый человек, он был членом совета президента по спорту, люди представляют себе, как с ним работать», – сказал президент Российской федерации прыжков в воду Дружинин.

Дегтяреву 42 года, он губернатор Хабаровского края. Также он является мастером спорта по фехтованию и входит в правление Федерации хоккея России (ФХР).

С 2020-го Министерство спорта России возглавлял Олег Матыцин.

Мишустин предложил кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта России

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Главный показатель, как с ним работать. А то что есть моменты, которые показывают, что он не может отличить онлайн матч от записи 2011 года это конечно не важно.
+2
0
+2
В те времена (живого жирика) дела делались через баньку, сейчас неизвестно что у дурака на уме. Впрочем принцип "дуракам везет" опять же никто не отменял. Может и сработает. На большее надеяться не стоит.
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий